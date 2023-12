An diesen Moment wird sich Sydney Sweeney bestimmt noch lange erinnern: Wie der "Euphoria"-Star in der Show von Jimmy Fallon erzählte, wurde sie am Set ihrer neuen Liebeskomödie von einer Spinne gebissen.

In Filmen kann der Biss einer Spinne Menschen zu Superhelden machen - aber im echten Leben bringt es Sydney Sweeney zum Schreien. Die Schauspielerin, die durch die Erfolgsserie "Euphoria" bekannt wurde, war zu Gast in Jimmy Fallons "The Tonight Show" und sprach unter anderem über ihre neue Liebeskomödie "Anyone But You". Dabei erinnerte sich die 26-Jährige laut "Entertainment Weekly" an einen schmerzhaften Moment zurück, der sich bei den Dreharbeiten ereignete.

In einer Szene musste Sweeney mit einer riesigen Jägerspinne drehen, die ihre Figur in der Unterwäsche findet. Doch mit der Zeit wurde die Spinne unruhig. "Wir drehten also, und dann fing das Ding einfach an, mich zu beißen", erinnerte sich Sweeney, "aber wir sind mitten in der Szene, und ich sollte eigentlich schreien, aber dann wurde mein Schreien ein bisschen ernst. Sie dachten, ich würde wirklich ernste dramatische Entscheidungen in einer Liebeskomödie treffen." Scherzend fügte die 26-Jährige an: "Das ist eine Katastrophe für jeden Schauspieler da draußen."

Sydney Sweeneys unfreiwillige Vorbereitung auf die Rolle als Spider-Woman

"Ich stehe also da mit dieser Spinne auf meinem Arm, die mich beißt, und ich schreie, und alle schauen zu", erzählte Sweeney weiter. Danach mischte sich Co-Star Glen Powell ein. "Glen war der Einzige, der sagte: 'Wow, wow, wow. Ich glaube, das ist ein bisschen echt', und wir mussten schneiden", erklärte die Schauspielerin.

Immerhin: Inhaltlich passt der Vorfall zu einem weiteren von Sweeneys kommenden Projekten. In Sonys angekündigtem Film "Madame Web" (Februar 2024) spielt die 26-Jährige an der Seite von Dakota Johnson die Rolle der Julia Carpenter alias Spider-Woman.