Spitzenspiel in der Bundesliga: Am Sonntagabend empfängt der FC Bayern München in der Allianz Arena Union Berlin. Wer zeigt die Partie im TV und Stream?

Wer darauf getippt hätte zu Beginn der Saison, wäre wohl für verrückt erklärt worden. Punktgleich stehen der FC Bayern München und Union Berlin nach dem 21. Spieltag zusammen mit Borussia Dortmund an der Spitze der Bundesliga. Am Sonntag, 26. Februar, empfängt der Rekordmeister nun die Gäste aus der Hauptstadt, die nach ihrem Sieg am Donnerstag gegen Ajax Amsterdam mit reichlich Selbstbewusstsein ausgestattet sein dürften. Nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach kommt der Partie auch für die Bayern und Trainer Julian Nagelsmann eine besondere Bedeutung zu. Zusammenfassungen in den Dritten Programmen Das Spiel ist live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Der Anbieter überträgt in dieser Saison alle Sonntagsspiele der Bundesliga. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 16.45 Uhr, Anpfiff wird um 17.30 Uhr sein. Laura Wontorra moderiert, als Experte ist Sandro Wagner vor Ort. Zusammenfassungen zeigt die ARD in ihren Dritten Programmen am Abend ab 21.45 Uhr. Hier gibt es dann auch die Höhepunkte der Partie SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen, die um 15.30 Uhr angepfiffen wird.