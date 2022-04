Bayern-Fans aufgepasst: Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn ist am Sonntag zu Gast im "Doppelpass". Viele Fragen stellen sich nach dem Aus in der Champions League. Aber hat der "Titan" auch Antworten dabei?

Fragen an den Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München, Oliver Kahn, gibt es wirklich zur Genüge: Wie kann es sein, dass sich der favorisierte Rekordmeister in 180 Minuten gegen den Siebtplatzierten der spanischen Liga gerade einmal fünf Torchancen erspielt? Worauf sind die Formschwankungen der vergangenen Wochen zurückzuführen? Ist nach dem zweiten Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League ein personeller Umbruch geplant? Verfügt der Kader über ausreichend Alternativen, wenn Leistungsträger mal außer Form sind? Soll wirklich mit Müller, Lewandowski, Gnabry und Neuer verlängert werden? Ist Haaland ein Thema oder nicht? Warum musste der Verein in den vergangenen Jahren so viele namhafte Spieler ablösefrei gehen lassen? Welche Konsequenzen wurden aus der Jahreshauptversammlung gezogen, in der die Diskussion um den Sponsor Qatar Airways aus den Fugen geriet? Und welche Schritte sind nach der Corona-Zeit nötig, um den internationalen Anschluss an die finanziell besser gestellten Mitbewerber nicht zu verlieren?

Moderator Florian König empfängt am Sonntag, 17. April, 11.00 Uhr, im "Stahlwerk Doppelpass" bei SPORT1 den Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rekordmeisters, Oliver Kahn. Und es erwartet ihn womöglich eine Herkulesaufgabe. Denn so geradlinig Kahns Auftreten als Spieler und mit Abstrichen später auch als ZDF-Experte war, so zurückhaltend gibt er sich in seinem neuen Amt bei den Bayern. "Wir werden etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt", formuliert er dann, wohlwissend dass es zuletzt dieser Regel folgend sehr wenig zu sagen gab und die Unruhe im Verein und im Umfeld wächst.

Man darf also gespannt sein, wie Oliver Kahn mit den Fragen im "Doppelpass" umgehen wird und welche konkreten Antworten er mitbringt. Aufmerksam beobachtet wird sein Auftritt nicht nur von Moderator und Zuschauern, sondern auch vom gierigen Phrasenschwein auf dem Tisch, das traditionell mit drei Euro gefüttert werden muss, wenn leere Worthülsen fallen.

Auch Stefan Effenberg und Guido Buchwald zu Gast

Zu Gast im Hilton Munich Airport Hotel sind darüber hinaus SPORT1-Experte Stefan Effenberg, Weltmeister Guido Buchwald, Jörg Althoff von "Bild", Alexandra Gross von der "Berliner Morgenpost" und SPORT1 Chefreporter Kerry Hau. Neben den Bayern wird es auch um das weitere Abschneiden der deutschen Mannschaften im Europapokal gehen.

Und auch der 30. Spieltag der Bundesliga liefert Gesprächsstoff: Mit Augsburg gegen Hertha sowie Leverkusen gegen Leipzig stehen direkte Duelle um den Abstieg und die Königsklasse an. Das Spiel der Bayern gegen Bielefeld, bei dem Kahn davon ausgehen dürfte, dass die Mannschaft eine "Antwort auf dem Platz" geben wird, findet erst am Nachmittag um 15.30 Uhr statt.