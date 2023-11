Nicht nur als Quelle unzähliger Internet-Memes und Halloween-Kostüme sorgte "Squid Game" 2021 für Furore. Die schwarzhumorige, schonungslose Sozial-Satire in Serienform um einen nihilistischen Wettkampf mit tödlichen Konsequenzen bescherte Netflix Rekord-Abrufzahlen. Staffel zwei ist in Arbeit. Aber zuvor wird der Wettbewerb real!

Wie weit ist die Netflix-Serie "Squid Game" von der Realität entfernt? Würden sich genügend Kandidaten finden lassen, die sich in tödlichen Kinderspielen miteinander messen, bis am Ende nur ein Kandidat übrigbleibt, der ein riesiges Preisgeld gewinnt?

Bereits der amerikanische YouTuber MrBeast ging diesen Fragen nach und ließ alle Spiele, die die Teilnehmer des "Squid Game" bestehen müssen, für viele Millionen Dollar exakt nachbauen. Und er ließ wie in der Serie 456 Kandidaten um ein Preisgeld von 456.000 Dollar gegeneinander antreten.

Nun macht es Netflix selbst - und verzehnfacht den Jackpot kurzerhand! "Squid Game: The Challenge" ist ab 22. November abrufbar.

Logischerweise gibt es einen großen Unterschied: Während in der Serie jeder Fehler der Teilnehmer mit dem Tod bestraft wird, scheiden in der Show die Mitspieler ohne weitere Konsequenzen einfach aus. So stürzen die Kandidaten bei zwei Spielen, dem Tauziehen und der Glasbrücke, zwar ebenfalls ab, landen aber in einem Becken aus Schaumstoff. Von diesen Anpassungen abgesehen, ist die Detailtreue, mit der die Sets der Serie nachgebaut wurden, äußerst beeindruckend, wie die ersten Trailer zeigen.