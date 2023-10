"Hi Gigi, die nächste Story ist für dich": Auf einen Social-Media-Post von Model Gigi Hadid reagierte der offizielle Account des Staates Israel mit deutlicher Kritik.

Nachdem sich Model Gigi Hadid zum Terror-Angriff der Hamas auf Israel geäußert hatte, reagierte der offizielle Account des Staates mit Kritik. "Es gibt nichts Jüdisches an der Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung", postete die Tochter eines palästinensischen Vaters und einer niederländischen Mutter am vergangenen Wochenende. "Diese zu verurteilen, ist nicht antisemitisch, und Palästinenser zu unterstützen bedeutet nicht, die Hamas zu unterstützen."

Die Seite des israelischen Staates reagierte mit einem Post: "Es gibt nichts Mutiges an den Massakern der Hamas an Israel. Die Hamas als das zu verurteilen, was sie ist ( ISIS), ist nicht anti-palästinensisch, und Israelis in ihrem Kampf gegen barbarische Terroristen zu unterstützen, ist das Richtige."

Im nächsten Slide wendet sich der offizielle Account direkt an Gigi Hadid: "Hi Gigi, die nächste Story ist für dich." Weiter heißt es in dem Posting: "Hast du letzte Woche geschlafen? Oder ist es für dich in Ordnung, ein Auge zuzudrücken, wenn jüdische Babys in ihren Häusern abgeschlachtet werden? Dein Schweigen hat sehr deutlich gezeigt, wo du stehst. Wir sehen dich." Zudem beinhaltet der Post das drastische Bild einer Blutlache neben Kinderspielzeug: "Wenn du das nicht verurteilst, bedeuten deine Worte nichts."

Model besuchte pro-palästinensische Demonstrationen

Erstmals meldete sich Hadid am Dienstag, 10. Oktober, zur Situation in Israel, vorher war ihr von Teilen ihrer 79,2 Millionen Follower vorgeworfen worden, öffentlich keine Stellung zu beziehen. Dann schrieb sie: "Während ich Hoffnungen und Träume für Palästinenser habe, schließt nichts davon ein, einer jüdischen Person Schaden zuzufügen." Die Rede war von Empathie und Kummer für das Ringen der palästinensischen Bevölkerung unter Besatzung, allerdings sprach Hadid auch davon, Verantwortung gegenüber ihren jüdischen Freunden zu haben.

"Die Terrorisierung Unschuldiger steht nicht im Einklang mit der 'Free Palestine'-Bewegung und kommt ihr nicht zugute", erklärte das Model. Hadid sprach ihr Beileid betroffenen Palästinensern und Juden aus.

Ebenso wie ihre Schwester Bella Hadid sprach sich Gigi in der Vergangenheit mehrfach propalästinensisch aus, zeigte sich auch auf Märschen und Demonstrationen. Kritisiert wurde sie dafür, vermeintlich anti-israelisches Gedankengut online zu teilen.