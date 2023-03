Diesmal durfte sich Rapper Sido bei der Gestaltung seiner eigenen Quizshow beweisen. Das kam offenbar auch beim Fernsehpublikum gut an: "WSMDS" mit Joko Winterscheidt und Co. sicherte sich am Sonntag Staffelrekorde in Sachen Marktanteil und Reichweite.

Neuer Sendeplatz - altbekannte Quoten-Erfolge: "Wer stiehlt mir die Show?" lief in der vergangenen Staffel erstmals sonntagabends bei ProSieben. Dabei sorgte die vorerst letzte Folge der Quizshow für den höchsten Marktanteil der Staffel: 21,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein.

Insgesamt verfolgten 1,88 Menschen die diesmal von Rapper Sido moderierte Sendung - ebenfalls ein Staffel-Rekord. Daraus resultierte ein Gesamtmarktanteil von 7,1 Prozent. Damit reihte sich WSMDS auf dem vierten Platz hinter dem Kölner "Tatort: Abbruchkante" mit Ballauf und Schenk (31 Prozent, 9,80 Millionen Zuschauer, ARD), "Inga Lindström: Hanna und das gute Leben" (13,8 Prozent, 4,35 Millionen Zuschauer, ZDF) und dem SAT.1-Film "Hexen hexen" (1,89 Millionen, 6,3 Prozent) ein.

Der Staffel-Rekord in der jungen Zielgruppe war der Höhepunkt einer ohnehin gewohnt quotenstarken Staffel, die sich zuvor in Bereichen zwischen 17,0 und 19,4 Prozent Marktanteil bewegte. Zum ersten Mal überhaupt übernahmen in dieser Staffel zwei Wildcard-Gewinner das Kommando: Helena Sigal in Folge zwei sowie Svenrik Gollmann in Folge vier.

Sidos Duett mit Harald Juhnke

Sido nutzte seine "ganz eigene" Quizshow für eine emotionale Hommage an die verstorbene Entertainer-Legende Harald Juhnke - und sang gemeinsam mit einer 3D-Animation Juhnkes seine eigene Version von "My Way". Am Ende setzte sich Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz gegen die Konkurrenz - Joko, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und die Wildcard-Kandidatin Shirin - und schließlich in einem spannenden Finale gegen Sido durch.

Da es sich um die letzte Episode handelte, folgt diesmal jedoch kein Moderations-Job. Leer ging Kaulitz allerdings nicht aus, der Sänger darf sich auf dem Cover der Zeitschrift "Witziges Rätsel-Karussel" präsentieren. Zum Printerzeugnis gibt es eine schöne Geschichte: "In allen Großstädten gibt es die ab morgen", erklärte Winterscheidt. "Aber bei den Obdachlosen eures Vertrauens. Das Schöne ist: Die kaufen die zum Einkaufspreis bei uns ein." Der Gewinn bleibe zu 100 Prozent bei den Obdachlosen. "Wenn ihr das Magazin haben wollt, lasst bitte auch ein großes Trinkgeld da."