In Martin Scorseses Mafia-Meisterwerk "Goodfellas" spielte Ray Liotta die Rolle seines Lebens: den Mafioso Henry Hill. Im Alter von 67 Jahren ist der US-Schauspieler nun in der Dominikanischen Republik überraschend verstorben.

Das Mafia-Epos "Goodfellas - Drei Jahrzehnte bei der Mafia" (1990) verhalf Ray Liotta zu Weltruhm: Im Film von Martin Scorsese verkörperte der US-Schauspieler den Mafioso Henry Hill. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Liotta nun im Alter von 67 Jahren verstorben - "völlig überraschend" im Schlaf, wie eine Sprecherin mitteilte. Liotta befand sich zum Zeitpunkt seines Todes für Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik.

Mit einer einzigen Rolle verewigte sich Ray Liotta in den Büchern der Filmgeschichte: Henry Hill träumt in "Goodfellas" bereits als Kind von einer kriminellen Karriere und erfährt Erwachsenenalter die volle Härte des Mafia-Lebens. Trotz seines energetischen und zuweilen angsteinflößenden Spiels nimmt man Hill als zweifelhaften Helden war, der das Epos trägt. Die ganz große Hollywood-Karriere blieb im Anschluss trotz Hauptrollen in Actionfilmen wie "Turbulence" (1997) allerdings aus.

Dennoch war er in vielen Filmen und Serien zu sehen, die er schauspielerisch zu prägen vermochte. In der Krankenhaus-Erfolgsserie "Emergency Room" übernahm Liotta für eine Folge die Rolle eines todkranken Mannes und wurde für seine Leistung 2005 mit einem Emmy ausgezeichnet. Bereits vor seinem Durchbruch in Scorseses Meisterwerk hatte sich der US-Amerikaner mit Rollen in den damaligen Erfolgsserien "Mike Hammer" (1984), "Gefährliche Freundin" (1986) sowie "Feld der Träume" (1989) einen Namen gemacht.

2020 zum zweiten Mal verlobt

2020 hatte sich Ray Liotta erneut verlobt, mit seiner langjährigen Partnerin Jacy Nittolo wollte er zum zweiten Mal in seinem Leben den Bund der Ehe schließen. Aus der ersten stammt seine Tochter Karsen Liotta, die heute 24 Jahre alt ist. Liotta wurde 1954 in Newark, New Jersey, geboren und mit sechs Monaten adoptiert. Erst mit 40 Jahren fand er seine leibliche Mutter sowie weitere jüngere Geschwister.

Lorraine Bracco, die in "Goodfellas" Liottas Frau verkörpert, äußerte sich bestürzt zu seinem Tod: "Ich bin zutiefst erschüttert über die schreckliche Nachricht von meinem Ray. Ich kann überall auf der Welt sein, und die Leute kommen auf mich zu und erzählen mir, dass ihr Lieblingsfilm 'Goodfellas' ist", berichtet Bracco. "Dann fragen sie immer, was das Beste am Dreh dieses Films war. Meine Antwort war immer die gleiche: Ray Liotta."