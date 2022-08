Er landete mit "Das Boot" seinen ersten ganz großen Hit, später drehte er auch in Hollywood diverse Blockbuster: Wolfgang Petersen, der als erfolgreichster deutscher Regisseur aller Zeiten galt, ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Er galt als größter deutscher Regisseur aller Zeiten, mit seinen Werken schrieb er international Filmgeschichte: Wolfgang Petersen ist tot. Wie seine Assistentin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) bestätigte, starb Petersen bereits am vergangenen Freitag, 12. August, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der legendäre Regisseur, Drehbuchautor und Produzent wurde 81 Jahre alt.

Petersen, 1941 in Emden geboren, inszenierte bereits Mitte der 60er-Jahre seine ersten Theaterstücke in Hamburg, ehe er in den frühen 70-ern zum Fernsehen wechselte. Petersen drehte mehrere "Tatort"-Filme, darunter auch "Reifezeugnis" (1977) mit Natassja Kinski, eine der bis heute erfolgreichsten Folgen der Reihe.

Weltberühmt wurde Wolfgang Petersen schließlich als Kino-Regisseur. Seine hochkarätig besetzte Romanverfilmung "Das Boot" (1981) gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten und war seinerzeit für zwei Oscars nominiert, 1984 führte er auch bei dem Großprojekt "Die unendliche Geschichte" Regie. Mitte der 80er-Jahre zog Wolfgang Petersen dann nach Los Angeles, wo er bis zuletzt lebte. Während seiner Zeit in Hollywood drehte er diverse Blockbuster, darunter etwa "Enemy Mine - Geliebter Feind" (1985), "In the Line of Fire" (1993), "Air Force One" (1997) und "Troja" (2004). Petersens letzter großer Film, das Krimi-Remake "Vier gegen die Bank", lief 2016 im Kino.

Wolfgang Petersen war zweimal verheiratet - mit seiner zweiten Ehefrau, der früheren Regieassistentin Maria Borgel-Petersen, ab 1978. Wie US-Medien berichten, soll sie in den letzten Stunden von Wolfgang Petersen bei ihm gewesen sein.