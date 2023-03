Wann gibt es den nächsten "Star Wars"-Kinofilm? Laut eines Berichts von "Variety" ist die Zukunft des Franchises weiterhin ungewiss, zwei geplante Kinofilme werden wohl nicht realisiert.

Mit seinen "Star Wars"-Serien wie "The Mandalorian" und "Andor" feierte Disney in den letzten Jahren große Erfolge. Doch wie geht es für das Franchise im Kino weiter? Nach dem Abschluss der letzten Trilogie mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (2019) gab es immer wieder Meldungen über geplante Filme, bislang kam keines der neuen "Star Wars"-Projekte über die Planungsphase hinaus. Das gilt nun auch für zwei Filme, die Marvel-Mastermind Kevin Feige und "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins umsetzen sollten. Das Branchenblatt "Variety" berichtet nun, dass beide Filme auf Eis gelegt worden sind und sich nicht mehr in der aktiven Entwicklung befinden.

Überraschend kommt die Nachricht allerdings nicht: Feige ist als oberster Chef des "Marvel Cinematic Universe" ein viel beschäftigter Mann. Ganze 19 Superhelden-Filme sind in den nächsten vier Jahren geplant. Auch beim 2020 angekündigten Film "Rogue Squadron", in dem Regisseurin Patty Jenkins von einer neuen Generation von Starfighter-Piloten erzählen sollte, durfte schon zuletzt Zweifel an dessen Umsetzung gehegt werden. Im September strich Disney den geplanten Veröffentlichungstermin im Dezember 2023 und ließ die Zukunft des Films offen. "Variety" erklärt nun, dass Quellen, die über die Produktion Bescheid wissen, erklärt hätten, dass dass "Rogue Squadron" nicht weiter entwickelt werde.

News auf der "Star Wars Celebration" in London?

Ungewiss ist ebenfalls weiterhin die Zukunft der "Star Wars"-Trilogie von Rian Johnson ("Die letzen Jedi"), da der Regisseur nach dem Erfolg der ersten beiden Filme weitere "Knives Out"-Filme plant. Unterdessen scheint Lucasfilm den geplanten "Star Wars"-Film von Taika Waititi ("Thor: Love and Thunder") aber voranzutreiben. Laut "Variety" wird erwartet, dass der Regisseur auch in seinem Film mitspielen wird, ähnlich wie in seiner Oscar-prämierten Komödie "Jojo Rabbit" (2019). Der früheste mögliche Starttermin sei allerdings erst im Dezember 2025.

Bislang nicht bestätigt ist die Entwicklung eines weiteren "Star Wars"-Films, bei dem angeblich Sharmeen Obaid-Chinoy ("Ms. Marvel") Regie führen soll, während das Drehbuch von Damon Lindelof ("Lost", "Watchmen") und Justin Britt-Gibson ("Counterpart") geschrieben soll. Es wird erwartet, dass im Rahmen der im April stattfindenden "Star Wars Celebration" in London erklärt wird, wie es mit Serien und den Filmprojekten weitergeht. Für den Event haben Stars wie Ewan McGregor, Hayden Christensen, Rosario Dawson, Giancarlo Esposito, Joonas Suotamo und Carl Weathers ihren Besuch angekündigt.