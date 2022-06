In der neuen Disney+-Serie "Obi-Wan Kenobi" verkörpert Moses Ingram Inquisitor Reva. Auf Instagram machte die afroamerikanische Schauspielerin nun rassistische Verunglimpfungen gegen sie öffentlich. Das "Star Wars"-Franchise bezog auf Twitter Position.

Rassismus gibt es überall - und ist offenbar auch unter "Star Wars"-Fans ein Problem. Seit kurzem ist die neue Serie "Obi-Wan Kenobi" aus dem Franchise auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar. Ewan McGregor übernimmt - wie in Episode I bis III - wieder die Hauptrolle, aber auch neue Gesichter sind dabei. Unter anderem Moses Ingram in der Rolle von Inquisitor Reva. Wie die afroamerikanische Schauspielerin bekanntgab, wurde sie online aufs Übelste rassistisch beleidigt - teils veröffentlichte sie die Beschimpfungen auf Instagram.

"Was mich am meisten stört, ist das Gefühl, das einfach hinnehmen zu müssen. Einfach lächeln und aushalten", sagte die 27-Jährige über die rassistischen Kommentare. "Und so bin ich einfach nicht", stellte sie klar. So wolle Moses Ingram den Menschen danken, die sie unterstützt hätten, hatte aber auch eine Botschaft an den Rest: "Und an alle anderen: Ihr seid echt seltsam."

"Wir leisten Widerstand"

Auch das "Star Wars"-Franchise stellt sich hinter Ingram. Auf dem offiziellen "Star Wars"-Twitter-Account ließ man verlauten: "Wenn irgendjemand da draußen sie nicht willkommen heißen will, sagen wir nur eins: Wir leisten Widerstand." Ein weiterer Tweet verband die antirassistische Botschaft mit dem "Star Wars"-Universum: "Es gibt mehr als 20 Millionen empfindungsfähige Spezies im Star-Wars-Universum. Entscheide dich nicht, ein Rassist zu sein", so die Aufforderung.

Es ist nicht der erste Fall, in dem nicht weiße Schauspielerinnen und Schauspieler aus "Star Wars"-Filmen und -Serien sich gegen Rassismus wehren mussten. Auch John Boyega (spielt Finn) und Kelly Marie Tran (als Rose Tico) wurden Opfer von rassistischen Beleidigungen.