Der Ball rollt - und die Frauen-WM am Donnerstag legte einen starken Quoten-Start im Ersten hin - und erzielte höhre Reichweiten als etwa SAT.1 zur Primetime. Der Auftakt zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland war jedoch nicht das einzige Sportereignis, das beim Publikum überzeugte.

Der Frauenfußball hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität, Sichtbarkeit und Wertschätzung gewonnen: Das spiegelte sich auch in den Einschaltquoten zum Auftakt der Frauenfußball-WM wider. Das Eröffnungsspiel der diesjährigen Weltmeisterschaft, die aktuell in Australien und Neuseeland stattfindet, erzielte auch ohne Beteiligung der DFB-Frauen starke Marktanteile - insbesondere bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern.

Gastgeber Neuseeland traf am Donnerstag auf Norwegen und bereits um 9.00 Uhr morgens schalteten insgesamt 1,10 Millionen Fußballfans ein. Das entsprach einem Gesamtmarktanteil von 22,9 Prozent. Erfreulich für das Erste war insbesondere das Abschneiden beim jungen Publikum: 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (toller Marktanteil von 24,1 Prozent), die das Spiel verfolgten, waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.

Damit erzielte die ARD in beiden Fällen eine höhere Reichweite als beispielsweise SAT.1 in der Primetime und übernahm damit die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum. Das Spiel Australien gegen Irland erreichte danach gute 16,5 Prozent am Gesamtmarkt sowie 16,1 Prozent bei den jungen Werberelevanten.

Auch die "Tour de France" interessiert

Doch nicht nur mit der Fußball-WM konnte das Erste beim Publikum punkten: Auch die Übertragung der 18. Etappe der Tour de France am Nachmittag interessierte rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit erreichte der öffentlich-rechtliche Sender sowohl im Gesamtmarkt (11,8) Prozent als auch beim jungen Publikum (10,8 Prozent) einen guten zweistelligen Marktanteil.