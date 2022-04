Um ukrainischen Flüchtlingen unter die Arme zu greifen, haben zahlreiche Stars ihre Teilnahme an der Social-Media-Kampagne "Stand Up For Ukraine" zugesagt. Unter anderem werben Bruce Springsteen, Billie Eilish und Hugh Jackman für Spenden.

Seit der Invasion Russlands in der Ukraine herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden. Die seit Wochen andauernden Gefechte zwingen Millionen von Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat. Um Flüchtlinge zu unterstützen, sagten nun viele namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger und andere prominente Namen aus dem Showbusiness ihre Teilnahme an der Social-Media-Kundgebung "Stand Up For Ukraine" am Freitag, 8. April, zu. Die Aktion wurde von der internationalen Interessensvertretung Global Citizen initiiert.

Schauspieler Chris Rock, die Sängerinnen Billie Eilish und Madonna, Hollywoodstar Hugh Jackman und Musikikone Elton John gehören zu den zahlreichen prominenten Namen, die sich an der Kampagne beteiligen. Außerdem mit dabei bei der Social-Media-Kundgebung sind Billy Porter, Ellen DeGeneres, Padma Lakshmi und Bruce Springsteen.

Selenskyj wirbt bei den Grammys für Kundgebung

Zuletzt hatte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgerufen, an der bevorstehenden Kundgebung und dem anschließenden Politgipfel teilzunehmen. In einer Videobotschaft bei den Grammys erklärte Selenskyj, dass er "jeden einlädt: Musiker, Schauspieler, Sportler, Geschäftsleute, Politiker, jeden - jeden, der sich dieser Bewegung anschließen" und "für die Ukraine aufstehen" möchte.

Im Anschluss an die Kundgebung findet am Samstag in der polnischen Hauptstadt Warschau der globale Gipfel für humanitäre Hilfe statt, der von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau geleitet wird.