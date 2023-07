Komikerin Carolin Kebekus bittet gemeinsam mit ihrem Bruder David zum prominenten Geschwisterduell. Wie ProSieben nun bekannt gab, startet "Wir gegen die! Die Geschwistershow!" bereits in Kürze - und tritt damit in die Fußstapfen von "Wer stiehlt mir die Show?".

Nun ist es offiziell: "Wir gegen die! Die Geschwistershow!" startet am 29. August. Wie ProSieben-Senderchef Daniel Roseman laut "DWDL.de" am Donnerstag im Rahmen eines Presse-Events in Hamburg bekannt gab, soll die neue Show mit Carolin Kebekus und ihrem jüngeren Bruder David somit auf den früheren Sendeplatz (dienstags, immer 20.15 Uhr) von Joko Winterscheidts Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show?" nachrücken. Winterscheidts Quiz-Hit war mit Start der fünften Staffel im Februar 2023 auf den Sendeplatz am Sonntagabend gewechselt.

Prominente Geschwister-Duos auf dem Prüfstand

Zunächst dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils dienstags auf vier Folgen mit den Kebekus-Geschwistern freuen. Mit dabei sind Schauspielerin Jessica Schwarz mit ihrer Schwester Sandra, Moderator Johannes B. Kerner mit seiner Schwester Julia, "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse mit ihrer Schwester Otlile sowie die Zwillinge und Entertainer Dennis und Benni Wolter. Sie alle treten in zweier Teams gegen die Kebekus-Geschwister an. Ziel ist es, sechs Runden mit Spielen rund um den familiären Zusammenhalt für sich zu entscheiden. Moderiert wird das Format von Jeannine Michaelsen.

Wie gut Carolin Kebekus und ihr vier Jahre jüngerer Bruder im Doppelpack harmonieren, demonstrieren sie bereits seit geraumer Zeit in ihrem gemeinsamen Podcast "Kebekus - was warum wie war". Darin lassen die beiden Comedians ihre gemeinsame Kindheit und Jugend Revue passieren.