Wirklich lange mussten sich die "The Masked Singer"-Fans nicht gedulden. Erst im Mai lief das Finale der letzten Staffel. Nun aber steht fest: Das ProSieben-Format meldet sich noch in diesem Jahr zurück. Dabei soll es noch geheimer zugehen.

"Kommt im Herbst noch eine Staffel?": Diese Frage brannte einigen "The Masked Singer"-Fans zuletzt auf den Nägeln. Seit Mittwoch herrscht Gewissheit: Am Samstag, 18. November, 20.15 Uhr, geht die Musikrateshow bei ProSieben in die neunte Runde.

Bis dahin, so teilt der Sender mit, "bleibt quasi alles weitere - nahezu alle Masken, das Rateteam, die Gäste und das Finaldatum - geheim". Einzige Ausnahme ist Matthias Opdenhövel, der auch dieses Mal als Moderator durch das bunt-flauschige Bühnentreiben führen wird.

"Wetten, dass..?" und Weihnachten als Konkurrenz

Schon die siebte Staffel im Herbst 2022 wurde als die "geheimste Staffel aller Zeiten" angepriesen: Viele Kostüme traten in der ersten Live-Show erstmals in Erscheinung. Nun scheint ProSieben noch mal eine Schippe draufzulegen. Das bislang unbekannte Finaldatum dürfte hingegen eher pragmatische Gründe haben: Sollte die neue Staffel wie in den vergangenen Jahren wieder sechs Folgen haben, so würde das Live-Finale bei einer wöchentlichen Ausstrahlung rechnerisch auf Samstag, 23. Dezember, also einen Tag vor dem Heiligen Abend fallen.

Spannend wird, ob sich "The Masked Singer" diesmal gegen das dann wohl letztmalige "Wetten, dass ..?"-Revival von Thomas Gottschalk am 25. November im ZDF durchsetzen kann. 2021 sorgte die zeitliche Überschneidung bei "The Masked Singer" für ein Quotentief von insgesamt 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Zielgruppe: 1,12 Millionen), während der Durchschnittswert der Staffel bei 2,83 Millionen beziehungsweise 1,55 Millionen (Zielgruppe) lag.