Billie Eilish lieferte mit "No Time To Die" den Titelsong zum 25. Bond-Film "Keine Zeit zu sterben". Aber eigentlich war ein anderer Pop-Superstar für den Job vorgesehen. Er hatte sogar schon mit der Arbeit begonnen.

Jeder hat es mitbekommen: Den Titelsong zum jüngsten Bond-Film nahm Billie Eilish auf. Mit "No Time To Die" wurde die damals erst 18-jährige Senkrechtstarterin zur jüngsten Künstlerin, die je einen Bond-Song einspielen durfte. Später wurde sie für "No Time To Die" mit einem Grammy und einem Oscar ausgezeichnet. Aber um ein Haar wäre es ganz anders gekommen, denn ursprünglich war ein anderer Superstar für den Job vorgesehen: Ed Sheeran.

Im Podcast von Ex-Fußballer Peter Crouch ("That Peter Crouch Podcast") eröffnete Sheeran, dass er seinerzeit sogar schon mit der Arbeit an dem Song für "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" (2021) begonnen hatte. "Ich hatte angefangen, ihn zu schreiben." Dann aber wurde der ursprünglich engagierte Regisseur Danny Boyle, mit dem Sheeran bereits im Film "Yesterday" (2019) zusammenarbeitete, gegen Cary Fukunaga ausgetauscht. "Als sie dann auch noch das Drehbuch änderten, war es vorbei."

"Ich gebe zu, dass es weh getan hat", erinnert sich Sheeran. Aber die Hoffnung auf seinen eigenen Bond-Song hat er trotzdem nicht aufgegeben, wie er im Gespräch mit Peter Crouch erklärt. "Falls sie mich noch mal fragen, würde ich 'ja, selbstverständlich' sagen."