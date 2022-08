Setzte man bisher bei WhatsApp eine Nachricht ab, etwa an den falschen Adressaten, hatte man rund eine Stunde Zeit, um den Text zurückzuholen. 2017 hatte der Messenger die Funktion "Für alle löschen" eingeführt - und dafür viel Zuspruch von Nutzerinnen und Nutzern erhalten. Nun hat der zum Meta-Konzern gehörende Dienst das Feature sogar noch erweitert.

Wie WhatsApp am Dienstagabend bei Twitter mitteilte, haben User durch ein Update jetzt "etwas mehr als zwei Tage Zeit, um Nachrichten aus Chats zu löschen, nachdem sie auf Senden gedrückt haben". Laut dem Online-Magazin "9to5Mac" sei es nun zwei Tage und zwölf Stunden lang möglich, eine Nachricht nachträglich zu entfernen. Zuvor betrug die Frist exakt eine Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden. Die verlängerte Löschfunktion soll sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats nutzbar sein.

Erst im Frühjahr hatte WhatsApp umfangreiche Änderungen eingeführt. So ist es unter anderem seit einigen Monaten möglich, Chatbeiträge mit einem "Daumen hoch" zu markieren oder mit Emojis zu versehen. Darüber hinaus wurde das Abspielen von Sprachnachrichten durch verschiedene zusätzliche Funktionen erweitert - unter anderem die Wiedergabe außerhalb des Chats.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.