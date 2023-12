Bereits während der Entwicklung kamen Zweifel an "The Day Before" auf. Nun wird das Studio hinter dem Steam-Hype geschlossen - nach einem katastrophalen Release, bei dem wenig funktionierte. Der Verkauf des Survival-Shooters wurde eingestellt.

Der Hype um das Horror-Survival-Abenteuer "The Day Before", das am 7. Dezember veröffentlicht wurde, war mindestens so groß wie die Enttäuschung nach der Veröffentlichung. Vier Tage später heißt es nun: Das Entwicklerstudio Fntastic schließt seine Tore für immer - angeblich aus finanziellen Gründen, wie es in einem offiziellen Statement auf X (ehemals Twitter) heißt. "Wir haben alle verfügbaren Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von 'The Day Before' investiert", erklärt das Team.

Das hat auch Folgen für die Spieler, wie eine weitere Aussage von Fntastic auf X deutlich macht: "Wir wollten unbedingt neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen, aber leider haben wir nicht das Geld, um die Arbeit fortzusetzen."

Vorwürfe und Unterstellungen

Viele Kritiker nehmen dem Studio die Erklärung allerdings nicht ab. Offizielle Informationen zur Finanzlage der Entwickler gibt es nicht. Für einige Skeptiker steht deshalb die Frage im Raum, ob die Macher von "The Day Before" einfach nur möglichst viel Gewinn in kürzester Zeit mit dem Release machen wollten und schon vorher wussten, dass sie später nicht mehr an dem Projekt weiterarbeiten würden. Dazu würden auch frühere Skandal-Meldungen passen, wonach der Zombie-MMO-Shooter teilweise von unbezahlten Freiwilligen entwickelt wurde.

"Alle Einnahmen werden dazu verwendet, um die Schulden bei unseren Partnern zu tilgen", so die Entwickler. Ob das stimmt, daran haben einige Spieler Zweifel. Das Studio verteidigt sich gegen die Vorwürfe: Man habe während der Produktion des Games "kein Geld von der Community angenommen" und es hätte "keine Vorbestellungen oder Crowdfunding-Kampagnen" zu "The Day Before" gegeben.

Der fehlende Support für die langfristige Zukunft des Spiels ist "nur" ein Problem für Vorbesteller und Käufer. Bereits jetzt kann das Spiel auf Steam nicht mehr erworben werden. Immerhin: Die Server laufen vorerst weiter. Kein Verlust für die Allgemeinheit, könnte man sagen, wenn man sich die User-Wertungen anschaut: Nach rund 20.000 Bewertungen ist die Gesamtnote "äußerst negativ".

Kaum zu glauben angesichts der aktuellen Entwicklung: Während die Skepsis gegenüber dem finalen Produkt vor dem Release immer stärker wurde (unter anderem, weil der Release verschoben wurde und der Trailer an der Qualität des Produkts zweifeln ließ), gab es eine Phase, in der "The Day Before" mal das am meisten gewünschte Spiel auf Steam war. Nach dem Release allerdings fühlten sich manche Gamer an der Nase herumgeführt: Statt des versprochenen komplexen Open-World-Survival-Games habe man lediglich einen einfachen Extraction-Shooter bekommen. Zudem werden Probleme mit den Servern und der Grafik ebenso gemeldet wie diverse Bugs.

Fntastic schreibt dazu: "Es tut uns leid, wenn wir die Erwartungen nicht erfüllt haben. Leider haben wir unsere Fähigkeiten falsch eingeschätzt."

https://twitter.com/FntasticHQ/status/1734265789237338453

Derzeit werden Spuren verwischt, so der Eindruck: Der CEO von Fntastic hat sein Profil auf X gelöscht, auf der Firmenwebseite ist nur noch die Meldung von der Studioschließung zu sehen, und auf dem Fntastic-YouTube-Channel sind keine Trailer mehr zu "The Day Before" zu finden. Während die Entwickler behaupten, nichts mit dem Spiel verdient zu haben, spekulieren Fachmedien wie "PCGames.de", dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Auffällig war unter anderem, dass das Spiel mit 40 Euro recht hochpreisig für einen Early-Access-Titel war.

Aktuell berichten manche User, der Steam-Support zeige sich in Kooperation mit Fntastic-Investor Mytona teils kulant, auch wenn man "The Day Before" nach Ablaufen der offiziellen Rückgabe-Frist (unter zwei Stunden Spielzeit) zurückgeben will.