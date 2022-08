In einer Special-Woche geht es bei "Wer wird Millionär?" um drei Millionen Euro - zu gewinnen am Donnnerstag im großen Finale. Zeit für Anekdoten fanden die fokussierten Kandidaten dennoch. Ein Notfall-Chirurg erzählte aus seinem bisweilen offenbar bizarren Berufsalltag.

Eigentlich geht es in der 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" (RTL) um die erneute Ausspielung der dreifachen Gewinnsumme. Entsprechend entschlossen agieren die Kandidaten. Nach der Auftaktsendung am Montagabend bleibt jedoch vor allem eines im Gedächtnis: erstaunlichste Präsentationsflächen roter Rosen.

"So wie beim 'Bachelor'!", will Kandidat Zekihan Büyükyilmaz Moderator Günther Jauch das Unfassbare plausibel machen. Als Orthopäde und Notfall-Chirurg hält man manches vielleicht für selbstverständlich, auch eine Harnröhren-Operation mit romantischem Hintergrund. Als Showmaster kann man sich manchmal jedoch nur noch wundern: "Der Patient hatte vorne wirklich eine rote Rose stecken?"

"Wer wird Millionär?": Dornige "Überraschung zum Hochzeitstag"

"Ja, als Überraschung zum Hochzeitstag", erklärt Zekihan weiter: "Wenn man schon länger verheiratet ist, braucht es das vielleicht." Rein ging die Blume, beim Entfernen musste der Arzt helfen. Ebenso bei einer anderen Notlage: Ein weiterer Patient hatte auf der genau gegenüberliegenden Seite des Körpers einen Ball aus einem Bällebad intus. Nach intensivem Grübeln, wie es zu der Aufnahme gekommen sein könnte, und noch stärkeren Winden und Schütteln vonseiten Jauchs einigt man sich bei "Wer wird Millionär?": "Der Mann ist vermutlich unglücklich gestürzt."

Eigentlich soll es zum Auftakt der 3-Millionen-Woche ja um die Ausspielung des maximalen "Wer wird Millionär?"-Gewinns gehen. An drei aufeinanderfolgenden Abenden wird diese Woche bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am Donnerstag, 4. August, 20.15 Uhr, gekämpft - und die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte der Quizshow abzuräumen.Drei Vorrunden mit je sechs Kandidaten im Panel, die zunächst in Richtung einer Million auf "Risiko" oder "Sicherheit" gehen können. Alle, die mindestens 16.000 Euro erspielen, erhalten die Chancen im Finale.

Alle Kandidaten ziehen ins Finale ein

Dieses Ticket sichern sich am Montag alle Kandidaten mit abgeschlossenem Durchlauf, zunächst Anekdoten-König Zekihan Büyükyilmaz. Seine türkischen Wurzeln erwähnt der Hamburger nur einmal anlässlich einer Frage zu "Das tapfere Schneiderlein": Grimms Märchen kenne er gar nicht gut, aber auch keine türkischen Pendants: "Die sind noch unwahrscheinlicher." Ob Kinder heute überhaupt noch solche Geschichten vorgelesen bekommen, wundert sich der Kandidat. "Ja, bei dem Ausmaß an Grausamkeiten", sinniert Jauch mit: "Ich fand's damals allerdings super."

Neben seinem offenbar organrettenden Job ("Das ist nicht wie beim Metzger, eher wie in einer guten Werkstatt"), beweist Zekihan weitere Kompetenz in puncto Fußball ("Wir sind mit Bayern Meister, obwohl ich aus Hamburg bin") und luzides Träumen. Da plaudert Günther Jauch aus dem Nachtkästchen: "Ich träume manchmal, dass ich fliegen kann und bin mir dessen gleichzeititg bewusst." - "Das geht schon stark in die Richtung", nickt der Kandidat anerkennend. Bei 32.000 Euro lehnt er sich zurück und richtet den Blick aufs Finale. Und hält dort womöglich noch einige allzu menschliche Botanik-Gesichten aus dem OP bereit ...