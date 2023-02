Ob hier schon das letzte Wort gesprochen ist? In der aktuellen, mit Rückblenden gespickten Folge der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" redete das Ex-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel lieber von "Pause" als von "Trennung" und weckte auch sonst Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung ...

Seine Peggy mit einem anderen Mann? Die Antwort von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel (53) fiel in der VOX-Dokusoap deutlich aus: "Will ich mir gar nicht vorstellen! Also, ich will das nicht sehen." Dabei waren er und Peggy Jerofke (46) zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits seit fünf Monaten getrennt, und Avancen hatte die attraktive Blondine seitdem so einige bekommen, zum Beispiel über Instagram.

Doch noch musste sich Steff diesbezüglich keine Sorgen machen - Peggy zeigte sich von den Flirtversuchen eher noch irritiert, denn: "So richtig als Single fühle ich mich nicht." Sie und Steff seien eben "jetzt erst mal in 'ner Phase, wo wir gesagt haben: Jeder nimmt sich mal einfach Zeit für sich und guckt mal, was passiert. Vielleicht vermisst man sich ja auch so extrem, dass wir irgendwann wieder aufeinander treffen, mal ganz andere Gespräche führen können, und von daher ist das Thema 'anderer Mann' für mich gerade noch ganz, ganz weit weg."

"Peggy musste viel ertragen"

Fast ein Vierteljahrhundert Beziehung lässt sich eben nicht so einfach auflösen, zumal wenn Kinder im Spiel sind, in diesem Fall die vierjährige Josephine, genannt JJ. Die Kleine kriege, so Peggy, "natürlich mit, dass nicht alles gut ist, dass Mama und Papa anders miteinander umgehen ..." Beide Eltern bemühten sich nach Kräften, ihr das neue Leben so angenehm wie möglich zu machen - was auch bedeutete, dass Macho Steff sich mal als Fingernägel-Lackierer versuchte. Etwas, das, so die Off-Sprecherin, "früher undenkbar gewesen" wäre, zumal am Wochenende, wenn er so gut wie immer feiern gewesen sei.

"Von dem Partylöwen ist nur noch ein Plüschhäschen über", so Steffs Selbstreflexion, oder "eine Hauskatze". Dass er mit seiner ausschweifenden Lebensweise Peggy so einiges zugemutet hatte, war ihm mittlerweile sehr bewusst: Ob es Krankenhausaufenthalte waren, weil er "Sch... gebaut" hatte oder "kurz feiern" gehen wollte, um sich dann drei Tage nicht zu melden: "Ich glaube, eine von hundert Millionen Frauen wäre überhaupt noch da. Also, Peggy hat schon viel ertragen müssen." Es seien "extreme Dinge" vorgefallen, über die man "ein Buch schreiben" könnte.

Noch aber reichen diese Einsichten nicht für einen gemeinsamen Neuanfang. Stattdessen stand Steffs Auszug an - eine möblierte Drei-Zimmer-Wohnung in Cala Ratjada hatte er angemietet, die aber, das betonte er, nur eine Übergangslösung sein sollte: "Ich will das gar nicht richtig schön machen. Sporadisch mach' ich mir das jetzt'n bisschen schön, aber ich investier' da jetzt kein großes Geld, weil ich weiß, dass ich da auf keinen Fall bleibe."

Ging es ihm nur darum, dass er "wieder ein Haus haben" wollte, oder könnte er sich ein Liebescomeback vorstellen? Das ließ er offen. Momentan sei es einfach wichtig, getrennte Wohnungen zu haben und sich auch beruflich zu trennen - während Peggy die Bar "Tikki Beach" am Strand behalten wollte, plante Steff die Eröffnung einer Sports-Bar, für die er noch einen möglichen Geschäftspartner respektive -partnerin suchte.

"Ich will das nicht aufgeben"

Auf die Frage, ob er Angebote von anderen Damen bekomme, antwortete er: "Ja - und das schmeichelt einem natürlich auch." Wenn er sich allerdings ernsthaft darauf einlassen würde, "würde ich mir vorkommen, als ob ich Peggy betrüge. Also: geht im Moment noch gar nicht. Irgendwie ist es für mich einfach gerade 'ne Pause, so'n Stillstand, so'n schwebendes Verfahren, so ungefähr, wo man irgendwie vielleicht noch Hoffnung hat."

Die Schaffung neuer Lebensgrundlagen sei seine "Art zu kämpfen. Zu kämpfen für die Beziehung und ... Ich will das einfach nicht aufgeben. Ich will einfach, dass das irgendwie wieder klappt." Und Peggy? Für die war "privat alles offen". Das letzte Liebeskapitel ist offenbar noch nicht geschrieben ...