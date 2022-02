Koch-Entertainer Steffen Henssler will mit seinem werktäglichen ARD-Format "Familien-Kochduell" zurück zu den Wurzeln: Er sendet ganz ohne TV-Promis und mit 100 Euro Wochenbudget. Derweil beklagt sich der 49-jährige Restaurantbetreiber über eine neue, fragwürdige "Gastkultur".

Steffen Henssler, Hamburger Original und der wohl bekannteste Koch-Entertainer Deutschlands ("Grill den Henssler") will mit seiner neuen ARD-Show "Familien-Kochduell" gerne "back to the basics". Die Idee des Nachmittagsformats (ab Montag, 21. Februar, 16.19 Uhr, Das Erste): In fünf Sendungen versuchen zwei Familien, den bescheidenen Preis von 1.000 Euro nach Hause zu holen. An jedem Werktag treten zwei Pärchen aus einem Kreis von vier Familienmitgliedern mit einer Vor- sowie einer Hauptspeise gegeneinander an. Steffen Henssler moderiert und gibt Tipps. Eine Jury bewertet, welche Familie den Sieg davonträgt. "100 Euro Budget pro Woche", so Steffen Henssler im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau, "das entspricht dem, was eine Durchschnittsfamilie statistisch für diese fünf Tage tatsächlich aufwendet. Wir wollen zeigen, wie preiswert oder teuer bestimmte Zutaten sind - und was man kreativ damit anfangen kann."

Im gleichen Gespräch beklagt der 49-Jährige auch eine neue "Kultur" bei jenen, die sich doch lieber im Restaurant bekochen lassen, anstatt daheim selbst Hand anzulegen. Henssler dürfte sich damit auskennen, denn schon sein Vater war Koch und Restaurantbetreiber. Steffen Henssler eröffnete 2001 sein erstes Lokal: "Grundsätzlich sind die Gäste heute kritischer als früher. Früher sagte man: Der Kunde - oder eben der Gast - ist König. Dafür war der König dann aber auch dankbar. Heute gibt es viele Leute, die verhalten sich im Restaurant auch wie Könige - allerdings schlecht erzogene Könige." Steffen Henssler betreibt derzeit vier verschiedene Restaurants in Hamburg mit unterschiedlichem Konzept. Mit seiner Systemgastronomie "Ahoi" ist er zudem auch in anderen Städten präsent.