Sky zeigt mit "Diese Ochsenknechts" ab Montag, 21. Februar, ein neues Reality-Format über Deutschlands vielleicht bekannteste Promi-Familie. Das erste Preview liefert neben allerlei Familienabenteuern unter anderem auch die Tinder-Abenteuer von Mutter Natascha.

Wer kennt sie nicht: Die Familie Ochsenknecht gehört zu den bekanntesten Promi-Clans Deutschlands. Mutter Natascha (57) steht schon seit gut 30 Jahren vor der Kamera, ihre Kinder Wilson Gonzalez (31), Jimi Blue (30) und Cheyenne Savannah (21) traten in ihre Fußstapfen. Nun stehen die Ochsenknechts zum ersten Mal für ein Reality-Format über die eigene Familie vor der Kamera. Ab Montag, 21. Februar, zeigt Sky unter dem programmatischen Titel "Diese Ochsenknechts" tiefe Einblicke in den Alltag der illustren Truppe - und die werden laut Wilson Gonzalez "echt ziemlich crazy," denn "ganz normal" seien in seiner Familie "nämlich alle nicht."

Am Mittwoch wurde bei einem Termin mit Journalisten schnell klar, dass in "Diese Ochsenknechts" so einiges vor die Kamera kommt, was in anderen Familien lieber unter den Tisch gekehrt wird. Mutter Natascha spricht offen über Pikantes wie Schönheitsbehandlungen oder ihre Anmeldung bei der Dating-Plattform Tinder. "Ich stelle gar nicht so hohe Ansprüche", verkündet sie und sagt, sie möchte einfach nur jemanden zu Hause haben, der "keine Arschlochseite hat". Aber die erfolgreiche Unternehmerin bringt auch sehr ernste Themen vor die Kamera, wie zum Beispiel das anhaltende Cyber-Mobbing, welches ihre Familie immer wieder erleben muss.

Nackte Tatsachen am Herd

Natürlich bringen sich neben Natascha auch ihre Kinder überaus originell in das Familien-Format ein: "Ich mag auch Kunst, Kultur und Kartoffeln mit Quark", stellt sich Wilson Gonzalez vor, der später in der Serie (zum Leidwesen seiner Familie) am Herd blankzieht - und dabei kocht. Nesthäkchen Cheyenne möchte sich einfach nur präsentieren, "wie ich wirklich bin: einfach scheiße". Ihr Bald-Ehemann Nino, mit dem Cheyenne mittlerweile auf einem österreichischen Bauernhof lebt, ist in der Serie auch mit von der Partie. Er prallt als bodenständiger Landwirt mitten in das Reality-Leben der Ochsenknechts.

Langeweile? Fehlanzeige! - Der Ochsenknecht-Lifestyle bietet mehr als genug Futter für sechs spannende und lustige Folgen - und eine zweite Staffel, so hieß es am Mittwoch, ist bei Erfolg schon jetzt nicht ausgeschlossen.

Die sechs Episoden des Sky Originals sind ab 21. Februar immer montags, um 20.15 Uhr, exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf zu sehen.