Stephanie Stumph ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram teilte die "Der Alte"-Darstellerin nun ihr Glück - und verriet auch das Geschlecht ihres Kindes.

Mutterglück für Stephanie Stumph: Wie die Schauspielerin via Instagram bekannt gab, hat sie einen Sohn zur Welt gebracht. Auf ihrem offiziellen Account teilte sie ein Bild, das zwei kleine Babyfüße zeigt. Dazu schrieb Stumph: "Ein paar Tage hast du dir die Welt nun schon angeschaut, kleiner Mann, und wir sind ganz verliebt in dich." In einem weiteren Beitrag ist der Partner des TV-Stars zu sehen, der seinen Sohn im Maxi-Cosi trägt. "Ab nach Hause", kommentierte Stumph darunter.

Im April hatte die 37-Jährige gegenüber "Bunte" offiziell bestätigt, ihr erstes Kind zu erwarten. Bereits Anfang des Jahres brodelte die Gerüchteküche bezüglich einer möglichen Schwangerschaft, nachdem Stumph mit sichtbarem Babybauch abgelichtet worden war. Die gebürtige Dresdnerin ist seit zwei Jahren mit ihrem Lebensgefährten, einem Münchner Chirurgen, liiert - hält den Vater ihres Kindes aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Bereits im Alter von elf Jahren begann Stephanie Stumph an der Seite ihres Vaters Wolfgang Stumph in "Stubbe - Von Fall zu Fall" (ZDF) erste Serienluft zu schnuppern. Inzwischen zählt sie zum festen Ensemble des ZDF-Dauerbrenners "Der Alte". Ob sie eine Babypause einlegen wird, bleibt abzuwarten: In Kürze sollen die Dreharbeiten zu neuen Folgen der beliebten Serie starten.