Ein Zwischenfall der etwas anderen Art: Als Moderator Steffen Hallaschka in seinem Fernsehmagazin "Stern TV" die neue Dschungelkönigin Djamila Rowe zum Interview traf, liefen plötzlich zwei Männer auf die Bühne. Worum ging es den Störern?

Seit einigen Tagen ist es offiziell, der australische Dschungel hat eine neue Königin. Visagistin und Reality-Star Djamila Rowe gewann dieses Jahr die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Kein Wunder, dass bei ihr gerade ein Interviewtermin nach dem anderen ansteht. Am Mittwochabend empfing Moderator Steffen Hallaschka die 55-Jährige bei "Stern TV" - und dieses Gespräch wird den beiden bestimmt noch lange im Gedächtnis bleiben, denn im TV-Studio kam es zu einem Zwischenfall.

So reagierten die Zuschauer auf Twitter

Im Laufe des Interviews sprangen plötzlich nacheinander zwei Studiogäste auf die Bühne und wollten eine Botschaft senden. Bei der ersten Unterbrechung näherte sich ein Mann dem Moderator und fragte: "Hallihallo, wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist?" Hallaschka reagierte sauer und entgegnete: "Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren? Da würde ich doch empfehlen, sich einfach wieder hinzusetzen."

"Das ist vielleicht eine gute Bewerbung für den Dschungel"

Nachdem sich Sicherheitsleute dem Geschehen näherten und der Mann noch relativ unbeeindruckt blieb, fügte Hallaschka hinzu: "Wissen Sie was? Das ist vielleicht eine gute Bewerbung für den Dschungel. Vielleicht versuchen Sie es da noch mal. Und wenn Sie dann wiederkommen, reden wir auch über alles, was Sie für richtig halten."

Danach stellte sich ein weiterer Mann vor die Kameras, der nur unverständliche Sachen von sich gab. Laut "Bild" handelt es sich um einen Mann aus Frankfurt. Auf seinem YouTube-Kanal soll er ein Video veröffentlicht haben, in dem er psychisch instabil wirke. Hallaschka blieb auch in diesem Fall cool. "Und auch für Sie gilt das Gleiche. Was ist denn hier heute Abend los? Dann wünsche ich auch einen schönen Abend", meinte der Moderator nur.

Nachdem die Männer das Studio verlassen hattn, widmete sich Hallaschka wieder der Dschungelköniging und scherzte: "Schauen Sie mal, liebe Djamila, so etwas ist los bei uns, wenn die Dschungelkönigin kommt. Dann denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz Eurer Majestät abbekommen."