Viele prominente Damen gehen früh an die Öffentlichkeit, wenn sie Nachwuchs erwarten - ganz anders Panagiota Petridou. Die TV-Moderatorin, aktuell im RTLZWEI-Format "Die Retourenjäger" zu sehen, ist im Februar Mutter geworden - und konnte die Schwangerschaft bis zum Schluss geheim halten.

Erst jetzt verkündete die 42-Jährige auf ihrem Instagram-Account die frohe Kunde. "Es gab einen großartigen Grund, warum ich mich in letzter Zeit auf Instagram so rar gemacht habe", schreibt sie zu einer Aneinanderreihung von Fotos aus jedem Monat ihrer Schwangerschaft. "Still und heimlich bin ich im Februar Mama geworden." Niemand habe es gemerkt, da sie nur einen kleinen Bauch gehabt habe, schreibt Petridou weiter. "Ich dachte ja selber schon, dass Baby kommt in der Garage zu Welt."

Prominente Fans gratulieren

Warum sie erst jetzt von ihrem Nachwuchs berichtet, ließ die frischgebackene Mutter ihre Fans ebenfalls wissen. "Die Schwangerschaft war für mich ein privates Erlebnis, was ich für euch aber nun kurz zusammengefasst habe."

Panagiota Petridou teilt grundsätzlich nicht viel über ihr Privatleben. So ist auch nicht bekannt, um wen es sich bei dem Vater des Kindes handelt. Nur so viel: "Wir freuen uns sehr auf den Familienzuwachs und sind gesund und glücklich."

Auf Instagram war die Freude groß, unter den gratulierenden Fans sind auch viele prominente Namen. "Oh wie toll! Herzlichen Glückwunsch!" schreibt etwa TV-Moderatorin Vera Int-Veen. Auch Blogger und Model Ricardo Simonetti kommentiert: "Oh wie schön, dass du es öffentlich gemacht hast! Ich freue mich sehr für euch." TV-Moderatorin Ruth Moschner sendet ebenfalls Glückwünsche, lässt dabei aber durchblicken, dass es so ganz geheim nicht mehr war. "Herrlich! Aber ich sag mal so, ein paar Leuten ist es durchaus aufgefallen. Glückwunsch euch dreien!!!!"