In Australien ging es bereits nicht zimperlich zu, doch beim Dschungelcamp-"Nachspiel" (RTL) am Sonntag knallte es zwischen den Promis erst so richtig. Zwei Wochen, nachdem die diesjährige Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geendet hatte, trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kölner Studio wieder. Offenbar hatten die Dschungel-Stars beim Moderationsduo Sonja Zietlow und Jan Köppen am Sonntagabend offenbar einiges klarzustellen.

Dabei begann alles ganz harmlos: Zunächst äußerte sich Dschungel-Königin Djamila Rowe. "Ich bin nur Gast bei mir zu Hause, stundenweise", berichtete die Siegerin über ihren vollen Terminkalender. Sie habe es bislang noch nicht einmal geschafft, sich eine Bolognese zu kochen. Ärger gab es dann, als Djamila Cosimo Citolo vorwarf, sie auf Instagram geblockt zu haben. Für Cosimo ein Affront - umgehend holte er sein Handy raus, um seine "Unschuld" zu beweisen.

Doch der "Checker vom Neckar" soll über Djamila auch gesagt haben, dass sie mit Schminke ganz anders als ohne aussehe. "Es ging darum, wie er über eine Frau spricht. Das war respektlos!", beschwerte sich YouTuberin Jolina Mennen aus der Lounge.

Gigi gegen Claudia und Verena

In einem Einspieler teilte zudem der Zweitplatzierte, Gigi Birofio, gegen Claudia Effenberg und Verena Kerth aus - bereits im Dschungel lieferten sie sich verbale Scharmützel. "Das sind so typische Frauen, die, wenn sie sich keinen reichen Typen geangelt hätten, Kellnerin geworden wären", ätzte der Reality-Star im "Nachspiel".

Effenberg indes verzichtete auf einen Konter, für viele überraschend lobte sie den ehemaligen Konkurrenten gar als coolen Typen, der sei Ding durchziehe. Im Studio in Köln kaufte man ihr das nicht ab, sogar Lacher waren zu hören. "Hört auf zu lachen, A...löcher", reagierte Effenberg ungehalten. Verena Kerth giftete hingegen zurück: "So eine Aussage kann man nicht mit normalem Menschenverstand treffen." Das wiederum ließ Gigi nicht auf sich sitzen: "Warum wurdest du als Erste rausgewählt?", fragte er - und lieferte die Antwort gleich mit: "Weil die Leute dich nicht mehr reden hören wollten."

Stinkefinger-Retourkutsche vom Ex-Model

Außerdem gab es Stunk zwischen Effenberg und Ex-Model Tessa Bergmeier. Die Vorgeschichte: Bereits im Camp zeigte Effenberg Bergmeier den Stinkefinger (Bergmeier: "Hast du mir gerade den Stinkefinger gezeigt, Schwester? Den kannst du dir sonst wohin stecken!"). In der Sendung gärte der Zoff nun weiter, weil Bergmeier die 57-Jährige als "alte Frau" bezeichnete. Beim Thema vegane Ernährung bekamen sie sich in die Haare. Bergmeier: "Lass mich auch mal ausreden. Eine alte Frau bist du und hast gar keinen Respekt!"

Vollends eskalierte die Situation, als das ehemalige Model vom Leid der Tiere sprach und ihre Mission bei IBES erörterte. Schließlich zeigte auch Bergmeier Effenberg den Mittelfinger ("Nimm das!"). Dass es sich um eine Retourkutsche handelte, nahm in der allgemeinen Empörung niemand mehr wahr. Moderatorin Sonja Zietlow war der Schock anzusehen.

Den Schlusspunkt hinter die Pöbeleien setzte schließlich Verena Kerth, die sich offenbar in der Lounge unbeobachtet fühlte. Neben Effenberg erklärte sie, dass sie sich das alles gerne anhöre und genieße - die Kollegen bezeichnete sie als "das kleine asoziale Pack hier".