Das Schauspieler-Paar Mila Kunis und Ashton Kutcher hat für die Menschen in der Ukraine drei Millionen Dollar gespendet. Gleichzeitig rufen die beiden die Öffentlichkeit ebenfalls zum Spenden auf. Ihr Ziel: 30 Millionen Dollar.

Sieben Jahre war Mila Kunis alt, als sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder ihr Heimatland, die Ukraine, hinter sich ließ und in die USA auswanderte. Doch heute sei sie "so stolz wie noch nie, Ukrainerin zu sein", erklärte die Schauspielerin in einem Video, das sie und ihr Mann bei Instagram veröffentlichten. "Die Ukrainer sind ein stolzes und tapferes Volk, das unsere Hilfe in Zeiten der Not verdient."

Die 38-Jährige und ihr Ehemann, Schauspieler Ashton Kutcher, rufen in dem Video zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. Kunis erklärt, sie sei zwar stolze Amerikanerin, habe die Solidarität zu ihrer Heimat aber nie aufgegeben. Zusammen mit ihrem Mann zeigt sie sich schockiert von den Ereignissen in der Ukraine und erklärt: "Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit."

Spendenziel: 30 Millionen US-Dollar

"Während wir Zeugen der Tapferkeit der Ukrainer sind, werden wir auch Zeuge der unvorstellbaren Last derer, die sich in Sicherheit gebracht haben", schreibt das Paar auf dem Instagram-Account von Kutcher zu der Videobotschaft. "Unzählige Menschen haben alles, was sie kennen und lieben, hinter sich gelassen, um Zuflucht zu suchen." Über die Plattform GoFundMe wollen sie nun Spenden sammeln. Ihr Ziel: 30 Millionen Dollar. Sie selbst hätten sich bereits mit drei Millionen Dollar beteiligt. Stand Freitagvormittag beläuft sich die Spendensumme auf rund 3, 08 Millionen Dollar.

Die Gelder sollen den Organisationen Flexport.org und Airbnb.org zugutekommen, "zwei Organisationen, die vor Ort aktiv sind und denjenigen, die es am nötigsten brauchen, sofortige Hilfe leisten". Airbnb biete Flüchtlingen aus der Ukraine kurzfristig kostenlose Unterkünfte, Flexport organisiere den Transport von Hilfsgütern in die Flüchtlingsgebiete.