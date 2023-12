Als Single-Player-Erfahrung überzeugt die "The Last of Us"-Reihe die Fangemeinde seit Jahren. Doch die Sehnsucht nach einem Multiplayer-Ableger war groß. Die Arbeit an dieser Vision stellt Naughty Dog nun aber ein.

"Wir haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieses Spiels einzustellen", verkündeten die Macher von "The Last of Us" unlängst im firmeneigenen Blog. Die Rede war von einem Online-Ableger des Spiels.

Die Entwicklung des Multiplayers zur postapokalyptischen Actionreihe startete früh. Als die Produktion jedoch in die Gänge kam, stellte man bei Naughty Dog fest, dass diese Arbeit so viele Ressourcen benötigte, dass man sich sorgte, der zusätzliche Aufwand könnte auf Kosten der Entwicklung weiterer storygetriebener Einzelspieler-Games gehen.

"The Last of Us Online" bleibt also für immer offline. Der Wortlaut im Blog-Beitrag: "Um 'The Last of Us Online' zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir all unsere Studio-Ressourcen in die Unterstützung von Zusatzinhalten für die kommenden Jahre stecken, was die Entwicklung zukünftiger Singleplayer-Spiele stark beeinträchtigen würde."

An Update on The Last of Us Online: https://t.co/nMUm7TmH9h pic.twitter.com/fmuXCLzDMB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 14, 2023

Was ist bei Naughty Dog in der Mache?

Man habe vor der Wahl gestanden: "Entweder wir werden ein vollständiges Live Service-Spiel-Studio, oder wir fokussieren uns weiterhin auf storybasierte Singleplayer-Spiele, die Naughty Dogs Erbe definiert haben."

Die Entscheidung fiel offenkundig zugunsten der narrativen Firmen-Tradition. Völlig überraschend kam diese Hiobsbotschaft nicht: Zu den Zweiflern an der Realisierung von "The Last of Us Online" zählten die Branchen-Insider von "Bloomberg". Damals allerdings dementierte Naughty Dog die Gerüchte noch. Später hieß es, das Projekt liege auf Eis.

So traurig diese Nachricht für alle Spieler ist, die auf ein Mehrspieler-Erlebnis in der Postapokalypse gehofft hatten: Eine gute Nachricht gibt es für Fans von Singleplayer-Welten: Das Entwicklerstudio stellte "mehr als einen ehrgeizigen, brandneuen Einzelspielertitel" in Aussicht, an denen Naughty Dog aktuell arbeiten würden.

Ob es sich dabei um ein weiteres "The Last of Us"-Kapitel handeln wird, bleibt offen, denn die Spieleschmiede ist auch bekannt für Marken wie "Uncharted" oder "Crash Bandicoot".