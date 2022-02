Die Fortsetzung ist in Sicht - das Ende auch: Netflix gab nun den Starttermin für die vierte Staffel "Stranger Things" bekannt, und verkündete, dass die Mystery-Serie nach der fünften Staffel endet.

Über zwei Jahre mussten sich die Fans der Mystery-Serie gedulden, jetzt steht fest, wann und wie "Stranger Things" fortgesetzt wird: Die ersten Folgen der vierten Staffel sind ab 27. Mai, ein zweiter Teil ab 1. Juli bei Netflix verfügbar, gab der Streamingdienst am Donnerstag bekannt. Gleichzeitig steht auch fest, wann die Erfolgsserie enden wird: Nach der fünften Staffel ist Schluss, wie die Serienmacher Matt und Ross Duffer bestätigten.

In einem offenen Brief an die Fans, der im Blog von Netflix veröffentlicht wurde, schreibt das Brüderpaar, dass sie bereits vor sieben Jahren die komplette "Stranger Things"-Geschichte geplant hätten: "Damals sagten wir bereits voraus, dass die Geschichte vier oder fünf Staffeln dauern wird. Es stellte sich heraus, dass sie zu lange ist, um sie in vier Staffeln zu erzählen, aber - wie ihr bald selbst sehen werdet - wir rasen jetzt auf unser Ende zu."

Es gebe noch "viele weitere aufregende Geschichten zu erzählen", so die Serienmacher weiter, "neue Geheimnisse, neue Abenteuer, neue unerwartete Helden." Dass die Serie nach der fünften Staffel endet, kommt nicht überraschend: Auch aufgrund der langen Verzögerung durch die Corona-Pandemie sind die einst jungen Hauptdarsteller - Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin und Gaten Matarazzo - inzwischen fast schon zu alt, um noch als Teenager durchzugehen.