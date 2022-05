Ein 37 Jahre alter Song hat es dank "Stranger Things" an die Spitze der iTunes-Charts geschafft: Der Titel "Running Up That Hill" von Kate Bush spielt eine entscheidende Rolle in den kürzlich veröffentlichten neuen Episoden.

Seit noch nicht einmal einer Woche ist die vierte Staffel des Netflix-Hits "Stranger Things" veröffentlicht. Und während zu erwarten ist, dass die Mystery-Serie schnell den Thron der aktuell meistgestreamten Inhalte erklimmen wird, hat sie bereits einem Song zu neuem Ruhm verholfen. Die Single "Running Up That Hill" von Kate Bush, die erstmalig im Jahr 1985 veröffentlicht wurde, steht dank "Stranger Things" aktuell auf Platz eins der iTunes-Charts in den USA - und lässt damit Interpreten wie Lady Gaga oder Harry Styles hinter sich.

Das Lied taucht in der ersten Folge der neuen Staffel auf und spielt eine entscheidende Rolle in Max' ( Sadie Sink) Geschichte. "Running Up That Hill" ist die erste Singleauskopplung aus Kate Bushs Album "Hounds of Love" und wurde einer ihrer größten Hits in den 80-ern.

Es ist nicht das erste Mal, dass "Stranger Things" einem Song zu neuer Blüte verhalf, wie "Deadline" berichtet: In der vergangenen Staffel verwendeten die Produzenten "Never Ending Story" von Limahl aus dem Jahr 1984. Kaum waren die entsprechenden Episoden veröffentlicht, soll YouTube einen Anstieg der Suchanfragen für diesen Song von 800 Prozent verzeichnet haben.