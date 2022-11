MontanaBlack sperrt Deutschlands bekannteste Creator in einem stillgelegten Knast hinter Gitter - und schaut mit anderen Joyn-Usern live dabei zu, ob und wie diese entkommen.

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack, zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Gaming-Streamern - trotz (oder gerade wegen) mitunter kontroverser Auftritte, die ihm Negativ-Schlagzeilen und mehrere Sendeverbote einbrachten.

Über 4,7 Millionen User folgen dem 34-Jährigen aus Buxtehude allein auf der zu Amazon gehörenden Streaming-Plattform Twitch, sein (kaum mehr befeuerter) YouTube-Kanal zählt über 2,9 Millionen Abonnenten, bei Instagram knackte er die 3,5-Millionen-Marke. Zwei Biografien, die seinen Aufstieg vom Junkie zum YouTube-Star und weiter zum Millionär beschreiben, gibt es schon. Ebenso eine eigene Klamotten-Linie, mit seinem Namen gebrandete PC-Hardware und ein eigenes Mobile-Game. In der Garage stehen schnelle Autos, in seinem Gaming-Room bunkert er wertvolle Sammler-Schmuckstücke.

Ausbruch aus dem Streamer-Knast

Nun wagt MontanaBlack den nächsten Schritt: Am 11. Dezember läuft bei Joyn ab 18 Uhr die Live-Escape-Show "Get Away". Eris fungiert zusammen mit ProSieben-Moderator Steven Gätjen als Gastgeber - und Komplize, der nicht minder bekannten Creator-Kollegen und -Kolleginnen wie Trymacs (3,2 Millionen Abos, Twitch), Knossi (2,1 Millionen Abos, Twitch), Kayla Shyx (726.000 Abos, YouTube) und EliasN97 (1,3 Millionen Abos, Twitch) bei ihren Ausbruchsversuchen aus einem stillgelegten Knast helfen soll. Um es in die Freiheit zu schaffen, müssen diese laut Joyn zahlreiche, abwechslungsreiche Einzel- und Teamchallenges bestehen, "bevor sie im Finale auf eine besonders überraschende Herausforderung stoßen".

Für Joyn ist es bereits die dritte Show, für die man zahlreiche Streaming-Stars mit enormer Reichweite gewinnen konnte: Am 6. Oktober schickte man im Rahmen von "Stream & Scream" zahlreiche Content-Creators in einen Horrorpark, im Sommer bat Jens Knossalla, besser bekannt als "Knossi", in ein Märchen-Königreich.