Auf Coconut Island wackeln nicht nur die Palmwedel, sondern auch die Wände in der Luxusvilla der noch 20 Recall-Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" - und deren Stimmen. Überall herrscht Stress. Die Angst vor dem Aus und vor der Konkurrenz legt die Nerven blank. Und was sagt der Pop-Titan: "Das ist Kinderkacke!"

Die ganze Chose eskalierte zwischen Lawa Baban (25) und Fatih Yüksel (28). Auslöser aber war die Jury. Die hatte mal wieder die Idee, die Kandidaten sich gegenseitig kritisieren zu lassen. Jeder der noch 20 Anwärter auf den Titel "letzter Deutscher Superstar made by DSDS" sollte einen Kollegen nennen, der rausfliegen sollte. Lawa hatte Fatih benannt. Der machte darüber ein Fass auf, was letztlich zu großem Drama und Gezeter um Follower und Sendezeit führte. Und zu einer legendären Wortmeldung von Lawa: "Wir sind doch hier nicht bei einer Reality-Show. Wir sind bei DSDS und nicht bei 'Kampf der Realitystars'." Naja.

Für "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) ist das Ziel in Sicht. Nach Show 15 sind es auch nur noch 15 Kandidaten, die sich nächste Woche in der "Königsdisziplin" (O-Ton Dieter Bohlen), den Duetten, versuchen dürfen/müssen. Fünf sind diesmal ausgeschieden: Neben Dilara Sabahat (19), Olga Levit (29), Isa Berisha (22) und Sidan Yilmaz (23) erwischte es auch "Flamingo-Fatih". Es wird vielleicht weniger schrill werden in der Villa unter Palmen, garantiert aber nicht harmonischer.

Es knallt zwischen den Recall-Kandidaten

Dafür hat die Jury endgültig gesorgt. Denn auch Jaden Fischer (17) und Peris Grigoriadis (24) wurden bei der fiesen Abstimmung der Kandidaten mehrfach genannt. Youngster Jaden war in seinen Grundfesten enttäuscht, während Peris folgerte: "Entweder mögen die mich alle nicht oder sie fürchten mich als größte Konkurrenz." Das Votum bestärkte den guten Freund von Dschungel-Vize-König Gigi Birofio in ohnehin schon trüben Gedanken. Denn er wurde des Nachts Opfer eines Attentats: Jemand ("Ich will gar nicht wissen, wer's war, sonst werd ich ihn hassen.") hatte die Klimaanlage perfid auf 18 Grad runtergekühlt. Für Peris einwandfrei ein Anschlag auf seine Stimmbänder.

Man wähnt sich teilweise aber durchaus in Intrigenbutzen wie bei "Prominent getrennt" oder "Sommerhaus der Stars", wenn über die beiden Nachzügler Tatjana Ivanovic (19) und Olga Levit (29) gemotzt wird, die ihre Visa-Schwierigkeiten überwanden und nun - Skandal! - ohne Extra-Challenge "einfach so" mitmachen dürfen. Wenige sind so ehrlich wie Rose Ndumba (24) und sagen den Betroffenen ihre Meinung direkt ins Gesicht. Auch bei der Bettenzuteilung gab's Zank und bei der Zuteilung der Songpassagen innerhalb der Gruppen sowieso. Und natürlich wurde mit den Songs gehadert. "Zu neu", "Zu unbekannt", "Zu viel Text", "Zu langweilig". Vocal Coach Juliette Schoppmann hatte wenig Verständnis: "Ich will mehr Kampfgeist und weniger Beschwerden." Dieter Bohlen brachte es noch prägnanter auf den Punkt: "Kinderkacke!"

Kuriose Wette um ein Lob von Pietro Lombardi

Gesungen wurde dann aber doch noch. Leider teilweise recht ungenügend. Was nicht immer, siehe Peris oder auch Drama-Queen Jill Lange (22), mit dem Ausscheiden bestraft wurde. Andererseits zählten auch keine teilweise hochgelobten Vergangenheitsleistungen mehr, siehe Sidan, Dilara oder Olga.

Die einzelnen Performances in der Kurzbewertung:

Lawa, Dilara und Tatjana: Nachzüglerin Tatjana hatte mit "Hold My Hand" ( Lady Gaga) Probleme und nervte. Dilara opferte sich für die Gruppenharmonie und tauschte mit Tatjana den Part. Zudem motivierte sie: "Wetten, dass Pietro sich freut, dass du wieder da bist und dich lobt?" Tatjana schlug ein - um 100 Euro. Ergebnis: Pietro nutzte fast exakt die von Dilara vorausgesagten Worte. Tatjana wurde als Gruppenbeste gelobt, Dilara als Gruppenschlechteste heim geschickt. Hoffentlich mit Tatjanas Hunderter im Gepäck.

Katja Krasavice seufzt: "Deine Stimme ging mir durchs Silikon tief ins Herz"

Lorent Berisha (19), Jaden und Kiyan Yousefbeik (25): Lorents tolle Stimme bei "Dancing On My Own" ( Calum Scott) entlockte Katja Krasavice ein besonderes Lob: "Deine Stimme ging mir durchs ganze Silikon direkt tief ins Herz." Jaden und Kiyan waren solide.Monika Gajek (21), Rose und Olga: Alle drei mochten den Song ("Snap" von Rosa Linn) nicht und forderten - vergeblich - einen Songwechsel. Auf der sandigen Bühne waren sie dann aber - zu zwei Dritteln - top. Vor allem Monika (Dieter: "Dein Geschluchze klang geil.") brillierte.

Isa, Sidan und Felix Gleixner (27) waren mit "Shape of You" von Ed Sheeran überfordert. "Der Tonumfang hat euch gekillt", meinte Ed-Fan Dieter. Nur Felix rettete sich wegen "Personality" und "Lockerheit" in die nächste Runde.

Sem Eisinger und David Leischik sorgen für das Highlight

Marleen Schäfer (19), Natalie Nock (29) und Aileen Sager (23) hatten bei "Dirty Dancing" (Glockenbach) Trouble bei der Passagen-Einteilung. Dann sang Aileen ihrer Kollegin Marleen auch noch in den Solo-Part. Marleen war sauer. Dieter schimpfte aber nicht Aileen: "Marleen, du warst die Beste, aber du darfst nicht zeigen, dass du sch...e drauf bist. Das ist Showbiz, es interessiert niemanden, ob dir einer in den Part singt." Pietro haute in dieselbe Kerbe: "Konzentriere dich auf deine Stimme und nicht auf den Quatsch daneben."

Fatih, Peris und Jill zeigten bei "Ich hass Dich" ( Nina Chuba), dass sie "nicht die besten Sänger hier" (O-Ton Dieter) sind. "Vom Ohr her müsstet ihr alle drei nach Hause fahren", meinte der Pop-Titan. Katja lobte immerhin Jill: "Du warst als Einzige im Takt und hast die anderen gerettet."

Sem Eisinger (29) und David Leischik (27) sorgten mit "How Deep Is Your Love" ( Bee Gees) für das Highlight der Beach-Session. "Meine Fresse, ich hab Gänsehaut das ganze Bein hoch", war Dieter begeistert und kriegte sich gar nicht mehr ein. "Das war ganz große Klasse und hat viel Spaß gemacht, es war echt geil."