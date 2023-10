Im Sommer 2023 starteten die Dreharbeiten zur 22. Staffel der ARD-Daily "Rote Rosen". Es wurde bereits verkündet, welche Darsteller das neue Traumpaar spielen, um das es sich in den neuen Folgen drehen wird. Nun sind weitere Namen aus dem neuen Hauptcast bekannt gegeben worden.

Seit 2006 flimmert die ARD-Serie "Rote Rosen" über die Bildschirme, die Dreharbeiten zur neuen Staffel sind bereits in vollem Gange. Auch dieses Mal wird ein besonderes Paar im Zentrum der Geschehnisse in Lüneburg stehen. Mit Diana Staehly, bekannt als Tanja aus der Comedyserie "Stromberg" und Sebastian Deyle, der bereits bei "Marienhof" und "Sturm der Liebe" mitspielte, stoßen zwei neue Gesichter zum Cast der Telenovela. Als Traumpaar werden sie in der 22. Staffel zu sehen sein. Nun sind auch die übrigen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller bekannt: Neben Birthe Wolter ("Schillerstraße") und Yunus Cumartpay sind Alinda Yamaci und Mehmet Daloglu in den neuen Folgen zu sehen sein. Ebenfalls zum Hauptcast gehören Jan Stapelfeldt ("Marienhof") und Hanno Friedrich ("Sechserpack").

Die 45-jährige Diana Staehly wird die Rolle der Jördis Kilic verkörpern, die mit ihrer Familie zur Hochzeit von Dilay (Ideal Kanal) und Simon (Thore Lüthje) kommt. Doch in Lüneburg verändert sich schlagartig ihr gewohntes Leben. Auf einmal wohnt sie im Rosenhaus und übernimmt mit ihrem Ehemann Mo ( Yunus Cumartpay) die Wäscherei am Salzmarkt. Zudem findet sie in Franka ( Birthe Wolter) eine neue Freundin.

Weitere Darsteller

Obwohl sie glücklich verheiratet ist, lernt sie einen Mann kennen, zu dem sie sich stark hingezogen fühlt: Klaas ( Sebastian Deyle) ist der neue Leiter der Notaufnahme. Und auch er erwidert Jördis' Gefühle. Ob die beiden eine gemeinsame Zukunft haben können? Immerhin ist Jördis verheiratet und eigentlich möchte sie ihre Ehe nicht aufgeben.

"Rote Rosen" ist montags bis freitags, um 14.10 Uhr, im Ersten zu sehen. Die neue Staffel startet im Dezember.