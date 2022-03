Gleichberechtigung adé? Im Jahr 2021 war nur in jedem dritten US-Film eine weibliche Hauptfigur zu sehen. Noch vor wenigen Jahren hatten Frauen knapp die Hälfte aller Hauptrollen ergattert.

Bei nicht einmal jedem dritten Kinofilm, der im vergangenen Jahr in den USA produziert wurde, spielte eine Frau die Hauptrolle. Das ergibt eine jährlich durchgeführte Studie des "Center for the Study of Women in Television and Film" an der Diego State University. Nur 31 Prozent der Hauptrollen in den untersuchten Filmen waren weiblich; in den 100 umsatzstärksten Blockbustern waren es 35 Prozent. Ein Jahr zuvor hatten Frauen noch 38 Prozent der Hauptfiguren in den erfolgreichsten Filmen ausgemacht. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gingen gleich viele Hauptrollen an Frauen und Männer.

Geschlechterverhältnis "relativ stabil"

Weibliche Hauptdarstellerinnen seien zudem meist jünger als ihr männliches Gegenstück. Was das Alter betrifft, so hat sich der Anteil der weiblichen Hauptfiguren zwischen 30 und 40 fast halbiert - von 34 Prozent auf gerade einmal 18 Prozent. Auch sei bei Frauen häufiger der Familienstand bekannt als bei Männern. Letztere hingegen hatten in vielen Fällen eher einen erkennbaren Beruf als Frauen. Schwarze Frauen, Latinas oder asiatischstämmige Schauspielerinnen seien zudem nach wie vor stark unterrepräsentiert.

20 Jahre, nachdem die Studie zum ersten Mal durchgeführt wurde, ist der Anteil an weiblichen Hauptfiguren kaum gestiegen: 2002 waren 28 Prozent mit Frauen besetzt. "Trotz der großen Umwälzungen in der Filmbranche in den letzten Jahren ist das Geschlechterverhältnis auf der Leinwand relativ stabil geblieben", fasste die Studienleiterin Dr. Martha M. Lauzen diese Entwicklung im Branchenblatt "Variety" zusammen.