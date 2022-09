Den von den Stuttgarter Kommissaren Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) gesuchten "Mörder" kannten die Zuschauer nach wenigen Minuten: ein gutbürgerlicher Anwalt, der versehentlich einen Obdachlosen überfuhr und Fahrerflucht beging. Was wäre passiert, wenn der Mann sich gestellt hätte?

Der Stuttgarter "Tatort: Der Mörder in mir" erzählte am Sonntagabend mal wieder von ganz normalen, wohlständigen Leuten: Ein "gutbürgerlicher" Mann, später auch seine Frau, demontierten sich in diesem packenden Krimi selbst, indem sie einen tödlichen Unfall vertuschten. Immer tiefer vergrub sich das Stuttgarter Anwaltspaar in Lügen und weiteren Straftaten, damit die Schuld am Unfalltod eines Obdachlosen nicht herauskommt.

Schlimmer noch: Eine unbeteiligte Dritte, ein bis zwei Sozialschichten unter ihnen angesiedelt, aber die Mutter eines Klassenkameraden der Ältesten des Paares, sollte im "Vertuschungsgebäude" der Anwälte die Haushälterin geben. Die Frage, die man sich als Zuschauer danach stellt, lautet: Was wäre passiert, wenn der Mann sich einfach gestellt und den Unfall zugegeben hätte?

Worum ging es?

Anwalt Ben Dellien (Nicholas Reinke) überfährt auf der abendlichen Landstraße bei Starkregen einen Obdachlosen. Der war mit seinem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs. Eigentlich hat der Anwalt, der mit seiner Frau gerade das dritte Kind erwartet, außer einem heftigen Aufprall gar nicht viel mitbekommen. War es vielleicht ein Wildschwein? Dellien steigt aus seinem Wagen aus, findet eine fremde Mütze - wohl vom Unfallopfer -, dann packt ihn die Angst. Er kehrt zurück zum Auto und fährt weiter, ohne nachzusehen.

Am nächsten Morgen findet man ein totes Unfallopfer, das überlebt hätte, wäre Dellien nicht einfach abgehauen. Und nun die eigentliche Geschichte: Der Druck, seinen Alltag und Status Quo aufrechtzuerhalten, hindert den Anwalt daran, sich zu stellen. Auch seine selbstsichere Frau Johanna (Christina Hecke), ebenfalls gelernte Juristin, steht auf dem Standpunkt: Dinge müssen erst mal beweisbar und justiziabel sein, bevor sich - am guten Leben - etwas ändern könnte.

Worum ging es wirklich?

Wie zuletzt oft im Stuttgarter Revier war "Der Mörder in mir" ein kluges Stück über menschliche Moral und Ethik. Wir erinnern uns: Zuletzt ging es in Lannerts und Bootz' Neujahrs-Fall "Videobeweis" um Wahrnehmungen und Täuschungen rund um die Frage: "Was ist einvernehmlicher Sex?" Der von Altmeister Niki Stein ("Rommel") geschriebene neue Einsatz der Stuttgarter stellt nun die Frage, was bürgerliche "Durchschnittsmenschen" zu tun bereit sind, um ihren angenehmen Status Quo im Leben zu bewahren. Ein ziemlich böses Stück, dieser "Tatort". Und das weitgehend ohne ironischen Habitus. Spannender als bei Lannert und Bootz werden Philosophie-Grundsatzfragen derzeit wohl nirgendwo in der deutschen Krimi-Landschaft verhandelt.

Wie wäre das Urteil für den Unfallverursacher ausgefallen?

Im Film handelt es sich wohl um eine "Fahrlässige Tötung", die im Straßenverkehr laut § 222 StGB wie folgt definiert wird: "Wer (fahrlässig) gegen Verkehrsregeln verstößt und dadurch einen tödlichen Unfall verursacht, macht sich gewöhnlich wegen fahrlässiger Tötung strafbar." Bestraft wird dies in Deutschland mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Welche Strafe das Gericht verhängt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Ob überhaupt eine Missachtung der Verkehrsregeln im Filmbeispiel vorliegt, müssten Juristen bewerten.

Das Fahrrad des Opfers war unbeleuchtet und im Starkregen kaum zu sehen. Allerdings hat der Unfallverursacher während des Unfalls den Blick von der Straße abgewendet, um im Wagen etwas zu suchen. Ganz sicher handelt es sich im Film aber um "unterlassene Hilfeleistung". Die ist nach Paragraf 323c StGB geregelt und wird ebenfalls - je nach Schwere und Faktenlage - mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Jedoch verjähren Vergehen der "unterlassenen Hilfeleistung" nach drei Jahren.

Wer waren die drei Episoden-Hauptdarsteller?

Am bekanntesten, wenn auch mit Babybauch, schwäbischem Akzent und Kurzhaarfrisur kaum zu erkennen, war "In Wahrheit"-Kommissarin Christina Hecke als Cleverle-Schwäbin, Anwältin und Frau des Unfallverursachers. Der wurde von Nicholas Reinke - in "Die Bergretter" als Arzt im Schladminger Krankenhaus zu sehen - verkörpert, einem eher unauffälligen Vielspieler der deutschen Fernsehlandschaft. Hier gab der 41-Jährige den Jedermann-Täter mit angemessener Waschlappen-Haftigkeit.

Eine kleine Sensation war allerdings Tatiana Nekrasov als alleinerziehende Mutter und mögliche Belastungszeugin. Niki Steins Lieblings-Muse - sie spielt in fast jedem seiner Filme mit - machte bereits dessen Wotan Wilke Möhring-"Tatort: Macht der Familie" über die Melancholie eines Russenmafia-Clans im April 2021 zum Ereignis. Kaum eine Schauspielerin benötigt so wenig "Screen Time" wie die 39-jährige Berlinerin mit russischen Wurzeln, um einen Film besser zu machen.

Wie geht es beim Stuttgarter "Tatort" weiter?

Die nächste Stuttgart-Folge, sie wird in der ersten Jahreshälfte 2023 zu sehen sein, könnte ein sehr besonderes Stück werden: Im "Tatort: Die Nacht der Kommissare" erzählen Autor Wolfgang Stauch und Shirel Peleg als Regisseurin einen ziemlich schrägen Fall, in dem Thorsten Lannert ohne sein Wissen von Verdächtigen Drogen eingeflößt werden. Sebastian Bootz muss in dieser Nacht weiter ermitteln, aber auch den nicht wirklich zurechnungsfähigen Kollegen behüten, der nicht besonders zielgerichtet agiert, aber unbedingt weitermachen will. Versprochen wird vom SWR ein Fall mit "durchaus absurden Zügen", aber "kein Klamauk". Die Handlung spielt offenbar während einer einzigen Nacht.