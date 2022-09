Seit dem Wochenende ist klar: R&B-Star Rihanna wird in der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten. Diese Ehre wurde im vergangenen Jahr unter anderem Rapper und Produzent Dr. Dre zuteil, der der Sängerin ein paar nützliche Tipps auf den Weg gab.

Weltweit, aber in den USA im Besonderen, gilt ein Auftritt in der Halbzeit des Super Bowl als musikalischer Ritterschlag. Am Wochenende wurde verkündet, dass diese Ehre im kommenden Jahr Rihanna zuteilwird. Zweifellos handelt es sich bei der R&B-Sängerin um eine internationale Pop-Größe, aber für diese besondere Show können ein paar nützliche Tipps nicht schaden, dachte zumindest Rap-Ikone Dr. Dre. Der Hip-Hop-Star, der im vergangenen Jahr mit anderen Rap-Stars beim NFL-Finale auftrat, erklärte am Sonntag in einer Show auf Apple Music 1: "Du sprichst von mindestens 3.000 Leuten, auf die du dich verlassen musst, um diese Show 13 Minuten lang richtig hinzubekommen."

Der 57-Jährige reagierte euphorisch auf die Nachricht, dass Rihanna auf der Super-Bowl-Bühne performen soll. "Ich habe gerade erfahren, dass Rihanna auftreten wird, und ich bin ein großer Fan von Rihanna. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie tun wird." Der Produzent möge ihre Herangehensweise an die Kunst. "Sie hat die Möglichkeit, uns wirklich umzuhauen", so Dre. "Ich weiß, dass wir die Messlatte extrem hoch gelegt haben", fügte er hinzu.

Sein Rat an die Sängerin? "Setze die richtigen Leute um dich herum ein und habe Spaß." Im Grunde gehe es darum, die richtigen kreativen Leute um sich zu haben. "Vielleicht sollte sie sich ein paar der Leute ansehen, mit denen wir unsere Show gemacht haben." Neben Dr. Dre traten die Hip-Hop-Größen Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar sowie als Überraschungsgäste 50 Cent und Anderson Paak auf.

Zwischen Druck und Spaß

Beim NFL-Finale aufzutreten, war selbst für einen alten Hasen wie Dre etwas ganz Besonderes. "Ich weiß nicht, ob ich jemals zuvor so nervös war", erklärte er. "Wir hatten eine gute Zeit, auch wenn man sich auf viele Dinge und Leute verlassen muss." Es sei ein extremer Druck, "aber gleichzeitig macht es auch Spaß", berichtete der Rapper. "Wenn es geschafft ist, ist es wie Gänsehaut."

Der Super Bowl LVII wird am 12. Februar 2023 im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, stattfinden.