Basis-Wissen zur Vorbereitung auf den Super Bowl: Was macht der Quarterback? Was ist ein Yard? Und warum wirft der Schiedsrichter mit Tüchern herum?

Am Sonntag, 13. Februar, blickt die Sportwelt wieder in die USA, der Super Bowl steht an. Im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood treffen die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. Das Mega-Event wird in die ganze Welt übertragen, in Deutschland ist ProSieben live in der Nacht dabei. Die Vorberichterstattung beginnt bei ProSieben Maxx um 20.15 Uhr, bei ProSieben um 23.05 Uhr, das Spiel startet um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Doch was, wenn Sie eigentlich null Schimmer von American Football haben? Wir schaffen Abhilfe - mit diesen zehn Basis-Fakten über Football können Sie auch als Nicht-Kenner mitreden.

Wie kommt man als Mannschaft überhaupt zum Super Bowl?

32 Teams spielen um den Titel. Nach der Regular Season qualifizieren sich 14 Teams für die Playoffs, in denen nach dem K.O.-System gespielt wird. Am Ende stehen die erfolgreichsten zwei Mannschaften der Saison im Super Bowl. In diesem Jahr sind das die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals. Zwei Teams, die zu Beginn der Saison nicht jeder auf der Rechnung hatte. Favorisiert sind die Rams.

Was ist ein MVP?

Schon während des Super Bowls wird spekuliert, wer der MVP, der Most Valuable Player, werden könnte. Nach dem Super Bowl darf eine Jury entscheiden, welcher Spieler den größten Anteil am Ergebnis des Duells hatte. Darüber hinaus wählen Sportjournalisten auch den NFL Player Of The Year.

Was macht den Quarterback so besonders?

Der Quarterback ist der Kopf der Mannschaft, der Spielgestalter und nimmt so eine zentrale Rolle ein. Der Quarterback ist nicht nur körperlich topfit, sondern muss auch Spielzüge koordinieren. Im aktuellen Finale treffen der 25-jährige Joe Burrow (Bengals) und der 34-jährige Matthew Stafford von den Rams aufeinander.

Haben die anderen Spieler auch eine besondere Bezeichnung?

In der NFL spielen elf gegen elf. Es wird zwischen "Offense", "Defense" und "Special Teams" unterschieden. Neben dem Quarterback gibt es unter anderem Wide Receiver, die dessen Pässe fangen müssen, Running Backs sowie Defensive Tackles, die den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen sollen.

Warum wirft der Schiedsrichter Tücher auf den Boden?

Was hat es mit den Tüchern auf sich, die der Schiedsrichter auf den Boden wirft? Die "Flag" wird in den Bereich geworfen, wo ein Foul passiert. Beim Football wird im Gegensatz zum Fußball nicht nach jedem Regelverstoß abgepfiffen. Das Spiel läuft bis zur nächsten Unterbrechung weiter, dann wird über eine mögliche Strafe entschieden.

Welche Bedeutung hat die Feldunterteilung in Yards?

Das Football-Feld ist in zwölf jeweils zehn Yard große Abschnitte unterteilt. Ein Meter ist genau 1,094 Yard. Das Feld ist also etwa 120 Meter lang. Schritt für Schritt überbrückt die angreifende Mannschaft den Raum, indem Bälle geworfen oder getragen werden. Für jeweils zehn Yards hat das Team vier Versuche.

Warum werfen sich manchmal alle auf einen Haufen?

Um einen gegnerischen Offense-Spieler zu stoppen, bedarf es bisweilen gemeinsamer Anstrengungen. Wenn der Ballträger zu Fall kommt und den Ball gar dabei verliert, ist der Ball "frei". Das heißt, jeder kann den Ball nehmen und in die gegnerische Richtung tragen.

Was ist ein Touchdown und was ist ein Fieldgoal?

Beim Touchdown wird der Ball in die Endzone des Gegners getragen oder geworfen. Wird der Ball in die Endzone geworfen, muss der Empfänger komplett in der Endzone sein und anschließend den Boden mit beiden Beinen oder einem Knie berühren. Ein Touchdown bringt dem Team sechs Punkte ein, ein Fieldgoal drei.

Das Fieldgoal wird - wie der Name schon andeutet - aus dem Feld heraus geschossen. Dabei kickt ein Spieler den Ball Richtung Endzone. Dort muss das Ei genau zwischen den zwei Stäben durch. Der Flugweg muss ununterbrochen sein, der Ball darf also nicht zuvor den Boden berühren.

Warum ist der Ball nicht einfach rund?

Es gibt mehrere Erklärungen für die Ei-Form des Footballs. Einerseits fliegt der Football besser als ein herkömmlicher Ball, weil die Form die Rotation des Balles begünstigt. Somit eignet sich das ovale Spielgerät perfekt für das Wurf- und Passspiel. Zudem soll der Ball am Boden eben nicht berechenbar rollen. Doch auch die Geschichte hatte möglicherweise ihren Einfluss: Früher waren Rugby- und Football-Bälle aus Schweinsblasen gefertigt, und die waren von Natur aus nicht rund, sondern oval.

Ab wann ist etwas ein Foul im Football?

Wie sehen Fouls beim Football aus? Laien, die Football schauen, wundern sich eventuell, ob es hier überhaupt Fouls gibt, denn so manches sieht ziemlich hart aus, wird aber nicht geahndet. Doch auch hier gibt es klare Regeln. Unsportliches Verhalten und Fouls, die den Gegner schwer verletzen können, werden hart bestraft. Als Strafen werden allerdings selten Platzverweise erteilt, auch Strafminuten werden nicht verhängt. Je nach Schwere wird ein Foul mit einem Raumverlust von fünf bis fünfzehn Yards bestraft. Fouls sind beispielsweise Spielverzögerung, Frühstarts oder ein Griff ins Gesichtsgitter. Vor allem mit Blick auf potenzielle Kopfverletzungen wurden die Regeln in den vergangenen Jahren deutlich verschärft.