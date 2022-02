Bei "Mario Strikers Battle League" werden Ball und Gegner gleichermaßen getreten. Schöne Spielzüge dürfen in diesem jüngst angekündigten Anarcho-Gekicke für die Switch-Konsole freilich nicht erwartet werden, dafür reichlich spektakuläre "Hyperschüsse", doppelt zählende Tore und beinharte Tacklings.

Tennis, Golf, Kartfahren und die meisten Olympischen Disziplinen: Mario ist ein sportlicher Tausendsassa. Nun kickt er auch bald wieder: Nintendo kündigte bei seiner jüngsten "Direct"-Show unter anderem den Titel "Mario Strikers Battle League" an.

GameCube- und Wii-Besitzer kennen die Reihe, alle anderen seien vorgewarnt: Mit Fußball hat das Ganze nur bedingt zu tun. Es gibt keinen Schiri, geschweige denn Regeln - bis auf die vielleicht: Das Runde muss ins Eckige - notfalls auch mitsamt dem Keeper.

Auch andere eherne Fußballgesetze werden bei den 5vs5-Matches mit Füßen getreten: Ein Spiel dauert hier nicht 90 Minuten, sondern allenfalls 10. Reicht aber, denn öde Mittelfeldgeplänkel gibt es in diesem hektischen Gebolze nicht. Dafür aber gnadenlose Tacklings, schnelle Passstaffagen, spektakuläre Torszenen und fiese Tricks in Form von Bananenschalen, Kettenhunden und anderen Nintendo-typischen Power-Ups. Wer will, darf den gegnerischen Abwehrriegel auch mit ein paar Bomben sprengen - oder einen "Hyperschuss" vom Stapel lassen

"Mario Strikers Battle League" setzt wie die Vorgänger weiter auf das bewährte und völlig überzogene Anarcho-Konzept und reichert es obendrein mit ein paar Neuerungen an:

Bis zu acht Gamer dürfen im lokalen Multiplayer-Modus in den 5vs5-Duellen mitmischen - die Keeper steuert der Computer.

lassen sich mit Gimmicks und Rüstungen (!) anpassen, die ihre Werte und Fähigkeiten beeinflussen. Bei harten Matches sehen Mario und Co aus wie moderne Krieger. Ebenfalls neu: Im Club-Modus führt man einen eigenen Verein mit bis zu 20 Mitgliedern an die Weltspitze

Aus "Mega" wird "Hyper" - und bevor der Superschuss losgelassen wird, muss eine leuchtende Kugel aufgesammelt werden.

"Mario Strikers Battle League" erscheint am 10. Juni.