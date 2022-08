Eine etwas andere Marvel-Superhelden-Truppe, ein unerwartetes Genre: "Marvel's Midnight Suns" ist ein rundenbasiertes Taktikrollenspiel der "XCOM"-Macher. Und offenbar eine echte Herausforderung: Wie Entwickler Firaxis nun bekannt gab, wird die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wenn selbst die "Avengers" Hilfe brauchen: Um Lilith, die Mutter allen Übels und der Dämonen, in die Schranken zu weisen und die Welt vor der Vernichtung zu bewahren, wenden sich Iron Man und Co. vertrauensvoll an eine andere Superhelden-Gruppe, die ihren Dienst an der Menschheit eher im Verborgenen leistet: die "Midnight Suns". Zu ihnen zählen unter anderem die Marvel-Figuren Blade, Magik, Ghost Rider, Nico Minoru sowie "The Hunter" - ein vom Spieler kreierter Charakter und Sprössling von Lilith.

Bereits bei der gamescom 2021 kündigten 2K und Firaxis ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel für März 2022 an, dann wurde der Release auf Oktober 2022 und nun schließlich auf einen unbestimmten Zeitpunkt im laufenden Fiskaljahr (geht bis 31. März 2023) verschoben - und das, obwohl (oder gerade weil) die Fachpresse unlängst anspielen durfte. Zudem gilt der neue angepeilte Veröffentlichungstermin auch nur für die Versionen für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die ebenfalls geplanten Fassungen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das ist der Grund für die Verspätung

In einer Erklärung von Firaxis und 2K Games heißt es: "Nach einer Diskussion mit dem Team haben wir uns entschieden, den Starttermin von 'Marvel's Midnigt Suns' zu verschieben, um sicherzustellen, dass wir unseren Fans das bestmögliche Erlebnis bieten können." Man wisse durchaus, dass sich die Fans darauf freuen, 'Marvel's Midnight Suns' zu spielen, weshalb "wir werden diese zusätzliche Zeit nutzen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Erlebnis für alle bieten können. 'Marvel's Midnight Suns' ist mit Abstand das größte Spiel, das wir je gemacht haben, und wir sind unglaublich dankbar für all die Unterstützung, die uns die Spieler über die Jahre hinweg entgegengebracht haben."