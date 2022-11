Der ganz große American-Football-Wahnsinn - live aus München: ProSieben zieht bei der Übertragung der ersten regulären NFL-Saisonpartie "Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers" in einem deutschen Stadion alle Register. Die Fans warten vor allem auf einen Mann: Quarterback-Legende Tom Brady.

Stars and Stripes in der Münchner Allianz Arena: Dass US-Amerikaner gerne mal in etwas größeren Kategorien denken, weiß man. Aber dass mitten in der laufenden NFL-Saison einfach mal ein Spiel auf einen anderen Kontinent verlegt wird und beide Mannschaften mit Sack, Pack sowie einem gigantischen Tross aus Teammitgliedern und Ausrüstung anreisen, ist dann doch eine echte Saison. Am Sonntag, 13. November, treffen dort, wo sonst die Kicker vom FC Bayern über den Rasen wuseln, die Spieler der zwei NFL-Teams Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers aufeinander. Die Karten für die Plätze im Stadion verkauften sich in Windeseile, ausgestrahlt wird die Begegnung live ab 15.30 Uhr bei ProSieben und auf ran.de. Ein Event, wie es ihn in dieser Sportart hierzlande noch nicht gab.

Alle Blicke werden sich dabei auf den Mann richten, den sie in den USA vollmundig "GOAT", sprich: "The Greatest of all Time", nennen. Tom Brady betritt erstmalig einen deutschen Rasen, es könnte allerdings auch schon sein letzter Auftritt sein. Der Star-Quarterback, der zuletzt erst spektakulär einen eigentlich schon angekündigten Rückzug vom Sport wieder kassiert hatte, erlebt derzeit eine eher durchwachsene Saison. Seine Tampa Bay Buccaneers verzeichneten zuletzt nur vier Siege aus acht Spielen.

Ein TV-Expertenteam in Mannschaftsstärke

Alles, was man über Brady und natürlich auch den US-Vorzeigesport mit seinen aus europäischer Sicht meist doch etwas schwer verständlichen Regeln wissen muss, erfährt man live im ProSieben- und ran.de-Programm. Zuständig dafür ist eine hochkarätige Expertenmannschaft, die selbst in Teamstärke antritt. Bereits ab Ab 14.00 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner, Andrea Kaiser, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke live aus der Allianz Arena. Dabei darf man sich auch auf spannende Interviews freuen: Angesagt haben sich unter anderem der zweifachen deutsche Super Bowl-Sieger Sebastian Vollmer sowie Mark Nzeocha (zuletzt San Francisco 49ers) und Kasim Edebali (hat seine Karriere 2022 bei den Hamburg Sea Devils beendet).

Nervenkitzel - live kommentiert

Die Privatsender betten das große Auswärtsspiel der NFL-Giganten in einen kompletten Programmschwerpunkt ein - mit insgesamt über elf Stunden auf ProSieben und ran.de. So wird vor und nach dem Hauptspiel immer wieder zu den 7.000 Fans geschaltet, die sich am Sonntag live im Münchner Audi Dome ab 13.00 Uhr für ein Public-Viewing-Event einfinden. Von dort aus kann man nicht nur die ProSieben-Liveübertragung aus der Allianz Arena mitverfolgen, sondern auch die beiden nachfolgenden Partien.

Der Clou dabei: Erstmalig in der "ran"-Geschichte werden sie live vor großem Publikum anstatt aus dem Studio kommentiert. Zu sehen gibt es um 19.00 Uhr die Partie Minnesota Vikings gegen die Buffalos Bills mit Carsten Spengemann und Roman Motzkus. In der dritten Liveübertragung des Tages treffen ab 22.20 Uhr die Dallas Cowboys auf Aaron Rodgers und die Green Bay Packers, kommentiert von Jonas Friedrich und Kasim Edebali.

Zu sehen gibt es sämtliche Liveübertragungen auf ran.de, in der ran App und auf Joyn.