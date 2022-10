Ein Format, drei Psychologinnen und unendlich viele Fragen: Unter dem Titel "fühlen wir" will der SWR auf Instagram die Lebenswelten junger Frauen abbilden - ein Format, das Entscheidungshilfe und Sprachrohr zugleich sein will. Was hat es damit auf sich?

Vielen Frauen hallt das "Tick-Tack" ihrer biologischen Uhr wie ein ständiger Begleiter im Ohr - ein Druck, der den Männern fremd ist. Genau um solche, ganz und gar weiblichen Themen will sich ab sofort ein neues Social-Media-Format des öffentlich-rechtlichen SWR kümmern: Auf Instagram finden sich ab sofort unter dem Titel "fühlen wir" Storys, Reels und Posts, die Frauen sowohl in ihrer täglichen Lebensrealität als auch bei grundlegenden Entscheidungen abholen und unterstützen sollen. Die Macher bezeichnen das Ganze als "Mental-Health"-Format, welches sich vor allem an Frauen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren richtet, die sich, so heißt es seitens des SWR, "für mentale Gesundheit und für zwischenmenschliche Beziehungen interessieren. Frauen, die das Bedürfnis nach Orientierung haben, um ihren Alltag besser meistern zu können."

Im Rahmen des neuen Insta-Angebots nehmen Expertinnen, wie beispielsweise Psychologinnen, den Platz der Influencerinnen und Influencer ein. Sie interagieren mit den Followern. Keine Frage, die Idee trifft den Zeitgeist. Ob der SWR damit allerdings neue Zielgruppen für sich erschließt, sei dahingestellt.

Bridget Jones oder Carrie Bradshaw?

Das Support-Team für die Seele, wie ist in der Beschreibung heißt, hostet den Account. Die psychologische Psychotherapeutin Nesibe Özdemir generiert gemeinsam mit ihren Fach-Kolleginnen Isabel Huttarsch, mit Schwerpunkt auf Achtsamkeit und Mutterschaft, und Julia Henchen, Psychologin und Sexualtherapeutin, die Posts, Instagram-Reels oder Storys. Der Content soll nicht nur das Bedürfnis nach Information stillen, er soll auch für Verbundenheit stehen: Es gibt Frauen, die sich mit genau den gleichen Sorgen, Ängsten oder Wünschen auseinandersetzen, wie man selbst es tut. Zudem sind "Gefühlsglossare" sowie popkulturelle Anlehnungen an bekannte Figuren aus Film und Fernsehen zu finden. Bridget Jones oder Carrie Bradshaw aus "Sex and the City" werden so zu Vergleichsobjekten, anhand derer man einiges über die eigene Person lernen kann.

Huttarsch fasst den Kern der Inhalte im ersten Reel zum Account-Start folgendermaßen zusammen: "Um Entscheidungen zu treffen, brauchen wir beides: den Verstand und die Gefühle, den Kopf und den Bauch. Auch die Intuition spielt eine wichtige Rolle. Tools, um Entscheidungen zu treffen, findest Du bald hier, bei 'fühlen wir."

Alles in allem also ein neues öffentlich-rechtliches Angebot, so trommeln jedenfalls die Verantwortlichen, für "Frauen, die sich über Gleichgesinnte freuen und regelmäßig laut 'Ich fühl's!' rufen wollen".