Mit chirurgischer Präzision und einer ruhigen Hand bereitet Sybille (50) an Tag 2 "Das perfekte Dinner" in der Pfalz zu. Als Ärztin liegt ihr das Wohl anderer Menschen am Herzen, und entsprechend liebevoll kümmert sie sich auch um ihre vier Gäste ...

"Ich versuche, ein perfektes Dinner abzuliefern", und dazu gehört für Sybille nicht nur gutes Essen, sondern auch das Drumherum. Die Gäste sollen sich in ihrem gemütlichen Haus in Battweiler im Zweibrückenland einfach wohlfühlen. "Kochen selbst hat etwas Meditatives", freut sich die Fachärztin für Chirurgie auf die Vorbereitungen.

Das Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away" führt zu einem Running Gag in der Familie der Ärztin: "Mein Mann sagt immer: Du isst jeden Tag einen Apfel, und trotzdem bist du da." Bei "Das perfekte Dinner" bezieht sich ihr Motto "An apple a day..." jedoch auf den Apfel als Zutat in allen drei Gängen:

Vorspeise: Eine gute Basis - Boeuf / Zwiebel / Kapernapfel

Hauptspeise: Kindheitserinnerungen - Lamm / Erdapfel / Bohne

Nachspeise: Was mich glücklich macht - Apfel / Zimt / Mandel

"Bei Lamm finde ich immer kritisch: Es muss echt gut sein", erkennt Sascha (35) die Herausforderung. "Ansonsten kann das echt nach Stall schmecken." Sabrina (32) vertraut in Sybilles Fähigkeiten: "Wenn sie das gut kocht, kann das ein mega Menü werden."

Petra schmeckt's: "Fleisch auf den Punkt gebracht"

Stress? Hektik? Bei Sybille Fehlanzeige. Mit Liebe richtet sie dünn aufgeschnittenen Rinderbraten mit Röstzwiebeln und frittiertem Kapernapfel an, Veganerin Sabrina bekommt Kohlrabi und eine vegane Mayonnaise. Die macht Sybille zum ersten Mal. Sie probiert. "Die schmeckt hervorragend. Ich werde die andere einfach lassen", serviert sie allen Gästen die eifreie Soße. Petra (43) beeindruckt das perfekt rosa Fleisch: "Das hat sie auf den Punkt gebracht."

Dann gibt es Lammlachse mit Kartoffelgratin und Speckbohnen. "Ich weiß, dass das polarisiert", geht Sybille mit der Fleischwahl ein Risiko ein. "Deswegen kann es auch sein, dass das für manche ein totales No-Go ist." Den Lammfond hat die Chirurgin nicht selbst aufgesetzt: "Ich hantiere nicht gerne mit Knochen."

Ein Spleen von ihr: "Ich mag das nicht, und ich esse auch nicht gerne Fleisch am Knochen." Sybilles Vater war früher Schäfer, daher die Kindheitserinnerungen: "Wir haben immer Lämmer bei uns auch von Hand großgezogen." Die Erfahrung schmeckt Petra auf dem Teller: "Also Sybille, das Fleisch ist on point." Auch Sascha bemerkt kein Stall-Aroma: "Da gibt's überhaupt nix auszusetzen. Das war super."

Max fühlt sich rundum wohl

Sybilles Glücklich-Macher: Tarte Tatin und Zimt-Parfait, denn sie liebt einfach Äpfel und Zimt. Für Sabrina gibt es eine vegane Schoko-Mousse. "Die Nachspeise war mein Highlight", dankt die es mit einem dicken Lob. "Die Tarte war beim Nachtisch für mich das Beste", mag Sascha die Apfel-Komponente am liebsten.

Max (26) hat sich rundum wohl gefühlt: "Ich fand Sybille eine tolle Gastgeberin. Sie hat viel gefragt, ihr war es wichtig, dass es uns gut geht." Der Abend ist Petra 10 Punkte wert, doch trotz guter 34 Punkte landet Sybille nur auf dem vorerst zweiten Platz.