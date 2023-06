Einst waren sie sich spinnefeind: Die beiden Hollywood-Größen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger waren vor allem in den 80er-Jahren Konkurrenten. In der von Netflix produzierten Schwarzenegger-Doku "Arnold" schwärmen die beiden Stars nun voneinander.

Der Stärkere gibt nach? Action-Star Sylvester Stallone hat seinen einstigen Rivalen Arnold Schwarzenegger zum besseren Action-Star gekürt. Erst letztes Jahr hatte Stallone gegenüber dem "Forbes"-Magazin zugegeben, dass er und Schwarzenegger in den 80er-Jahren erbitterte Rivalen gewesen seien, die sich gegenseitig verabscheuten.

"Die 80er waren eine sehr interessante Zeit, weil der typische Action-Star noch nicht wirklich definiert war", erklärt Stallone in der Schwarzenegger-Doku "Arnold", die es nun auf Netflix zu sehen gibt. "Bis dahin war Action eine Verfolgungsjagd wie in 'Bullitt' oder 'Brennpunkt Brooklyn'. Filme voller Intellekt, Anspielungen und verbaler Kommunikation". Der "Rocky"-Darsteller schreibt Schwarzenegger das Verdienst zu, das Actionkino mehr auf die Schauspieler zugeschnitten zu haben.

Stallone lobt Schwarzenegger deswegen als den "idealen Actionhelden", der das Genre maßgeblich geprägt habe. Trotz ihrer Rivalität seien sie später gute Freunde geworden. Stallone betont überdies, dass ihre Konkurrenz sie zwar angespornt, aber auch zu unschönen Momenten geführt habe.

"Dialoge waren nicht nötig"

"Man hat sich wirklich auf den eigenen Körper verlassen, um die Geschichte zu erzählen", führt er weiter aus. "Dialoge waren nicht nötig. Ich sah die Chance, weil niemand sonst es tat, außer diesem anderen Typen aus Österreich, der nicht viel sagen musste", so Stallone in Anspielung auf den aus dem österreichischen Thal stammenden Schwarzenegger. "Er war besser. Er hatte einfach alle Antworten. Er hatte den Körper. Er hatte die Kraft. Es war sein Charakter", gerät er förmlich ins Schwärmen.

Schwarzenegger findet ebenfalls lobende Worte für seinen ehemaligen Rivalen: "Jedes Mal, wenn er einen Film wie 'Rambo II' herausbrachte, musste ich einen Weg finden, ihn zu übertreffen. Ohne Sly wäre ich in den 80er-Jahren vielleicht nicht so motiviert gewesen, die Art von Filmen zu machen, die ich gemacht habe, und so hart zu arbeiten." Stallone resümiert: "Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich glaube, wir haben damals ein Genre vorangetrieben".