Die "Tagesschau" bleibt das erfolgreichste Nachrichtenformat des Landes: Auch 2023 war die 20-Uhr-Ausgabe im Ersten die meistgesehene News-Sendung überhaupt. Punkten konnte die "Tagesschau" dabei auch bei den Jüngeren.

Gerade in Zeiten der Kriege und Krisen können die Menschen verlässliche Nachrichtensendungen anscheinend gut gebrauchen. Dabei scheint das Publikum einem Format nach wie vor besonders zu vertrauen: Die "Tagesschau" um 20 Uhr war auch 2023 Deutschlands erfolgreichstes Nachrichtenformat. Das geht aus einer Pressemitteilung der ARD hervor.

Demnach schalteten letztes Jahr im Schnitt täglich 9,459 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei 38,8 Prozent. Auch beim jüngeren Publikum konnte die "Tagesschau" Erfolge erzielen: Von den 14- bis 49-Jährigen schauten jeden Tag durchschnittlich 1,445 Millionen die Nachrichtensendung.

"Das macht uns zu so einer starken Nachrichtenmarke"

Immer mehr Jüngere folgen zudem den Social-Media-Profilen der "Tagesschau". Die Kanäle auf Instagram, Youtube und X (ehemals Twitter) stiegen die Followerzahlen nach Angaben des Ersten um zehn Prozent. Seit dem Start bei WhatsApp im Oktober konnte die "Tagesschau" mehr als 830.000 Abonnentinnen und Abonnenten für sich gewinnen.

"Keiner anderen Nachrichtenmarke vertrauen die Menschen in Deutschland mehr als der 'Tagesschau'. Gerade in Zeiten zunehmender Falschmeldungen und Desinformation können sie sich darauf verlassen, dass wir weiterhin durch sorgfältige Recherche Verlässlichkeit und Orientierung bieten", erklärte NDR Intendant Joachim Knuth. Dem stimmte auch Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, zu: "Wo Tagesschau draufsteht ist auch Tagesschau drin. Das macht uns zu so einer starken Nachrichtenmarke."