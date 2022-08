Die "Tagesthemen" kommen am Mittwoch, 24. August, live aus Kiew. Moderatorin Caren Miosga ist aktuell auf einer Reportage-Reise in der Ukraine unterwegs, um mit den Menschen über die aktuelle Lage in ihrer Heimat zu reden.

Das Leben in der Ukraine hat sich mit einem Schlag verändert. Schon seit 2014 wird im Osten des Landes gekämpft, vor einem halben Jahr, am 24. Februar, begann Russland unter der Führung von Wladimir Putin den Angriffskrieg auf das ganze Land. Ein halbes Jahr Krieg! - Caren Miosga startete nun eine Reportagereise, um aus erster Hand zu erfahren, was Angst und Gewalt mit diesem Land und seinen Bewohnern gemacht haben. Am Mittwoch, 24. August", werden die "Tagesthemen" live aus Kiew gesendet.

Caren Miosga und WDR-Reporter Vassili Golod sprechen mit den Ukrainern über den Krieg und ihr aktuelles Leben. Dabei befinden sich die Moderatoren an verschiedenen Drehorten. Die Reise führte sie von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Lwiw, über Tscherniwzi bis nach Kiew. Auch in Butscha, Moschtschun und Irpin machte das Team halt, um mit den Betroffenen zu sprechen. Die dabei entstandenen Reportagen sind auf den Social Media-Kanälen der "Tagesschau" und von "tagesschau.de" abrufbar - außerdem wird in verschiedenen Fernsehsendungen der ARD, des WDR und auf tagesschau24 berichtet.

24. August ist auch Unabhängigkeitstag der Ukraine

Die Reise geht eine ganze Woche und endet am Mittwoch, 24. August: dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, der seit dem Ende der Sowjetunion in dem Land begangen wird. Die "Tagesthemen" werden an diesem Abend ab 22.15 Uhr live aus Kiew übertragen - moderiert wird die Nachrichtensendung von Caren Miosga.