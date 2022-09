Durch die Rolle Jennifer Walters in der Serie "She Hulk" schaffte Schauspielerin Tatiana Maslany ihren internationalen Durchbruch. Nun verriet sie in einem Interview, was genau sie an dem Ausdruck "starke Frau" stört.

Sie tritt in große Fußstapfen: Bislang brillierte Hollywood-Star Mark Rufallo in der Rolle des Marvel-Helden "Hulk" und bewies als giftgrüner Superheld seine immense Stärke, nun, in "She-Hulk: Die Anwältin" (zu sehen auf Disney+), spielt er jedoch eher eine untergeordnete Rolle und überlässt die große Bühne seiner kanadischen Schauspielkollegin Tatiana Maslany. Sie verkörpert in der neuen Superhelden-Serie die schlagfertige Anwältin "Jennifer Walters", deren Leben sich nach einem Missgeschick von heute auf morgen schlagartig verändert. Ähnlich groß war die Veränderung auch für Tatiana Maslany selbst, denn ihre Hauptrolle in "She-Hulk" katapultierte sie quasi über Nacht in neue Schauspiel-Sphären.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau gab die sympathische 36-Jährige jetzt zu: "Ich kann es noch immer nicht fassen, dass ich plötzlich Teil dieses riesengroßen Universums bin. Mein Casting fand wegen Corona über Zoom statt, und ich habe mir eigentlich nicht sehr viel davon versprochen. Als dann kurze Zeit später der Anruf kam und ich die Rolle in der Tasche hatte, bin ich vor Freude ausgerastet."

"Er war so offen, bodenständig und lustig"

Ein Grund für Tatianas Freudensprünge war die Zusammenarbeit mit Mark Rufallo, wie sie offen zugab: "Mark war ganz genau so, wie ich ihn mir immer erträumt habe. Er war so offen, bodenständig und lustig. Er hat mich mit offenen Armen empfangen und mir keine Sekunde vorgeschrieben, wie ich meine Rolle zu spielen habe. Er hatte vollstes Vertrauen in mich von der ersten Sekunde an."

Mit ihrer Rolle in "She-Hulk" haucht Maslany einer neuen weiblichen Superheldin Leben ein. Eine große Verantwortung - die bei der Schauspielerin seine Spuren hinterlassen hat. Gegenüber teleschau stellte die 36-jährige Kanadierin, die in der Vergangenheit in Hit-Shows wie "Parks and Recreation" zu sehen war, klar: "Uns als Gesellschaft wurde dieses Bild einer starken Frau eingetrichtert, und wir haben das Gefühl, zu wissen, wie eine starke weibliche Rolle auszusehen hat. Aber ich habe ein Problem mit dem Begriff 'starke Frau'. Es fühlt sich so einengend und limitiert an - fast genau so, als wäre man nur die süße Nebenrolle oder die Partnerin des männlichen Hauptdarstellers. Für mich ist eine starke Frau diejenige, die verletzlich, mutig, sexy, süß und voller Fehler sein kann."