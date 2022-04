Der "Tatort"-Krimi "Borowski und der Schatten des Mondes" war mit 9,3 Millionen Zusehenden der erfolgreichste Kieler Fall seit 2018. Dafür sorgte wohl auch der mediale Hype um einen Casting-Coup: Der damals 15-jährige August Milberg spielte die junge Version der Rolle seines Vaters - ohne dessen "Hilfe".

Für Schauspieler Axel Milberg, seit 19 Jahren "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski in Kiel, dürfte der Fall "Borowski und der Schatten des Mondes" einer der emotionlasten Drehs in seiner Karriere gewesen sein. Schließlich spielte sein - zur Drehzeit 2019 - 15 Jahre alter Sohn August die Rolle des jungen Borowskis im Jahr 1970. Im Fall muss sich der Ermittler mit einem Leichenfund auseinandersetzen, der sich als die Überreste seiner damals verschwundenen, ersten Freundin herausstellt. Die Idee, den jugendlichen Borowski mit Milbergs eigenen Sohn zu besetzen, kam von den Produzenten des Krimis. Schüler August Milberg hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie vor der Kamera gestanden. Er konnte beim Dreh allerdings auf die Hilfe einer Schauspiel-Lehrerin bauen, wie der mittlerweile 18-jährige im Doppelinterview mit seinem Vater berichtet.

Axel Milberg selbst verzichtete laut eigener Aussage darauf, dem Sohn Tipps für seinen Auftritt vor dem Millionenpublikum zu geben: "Es wäre doch schrecklich - der Vater, der seinen Sohn mit Tipps zuballert: "Hab Spaß, verdammt noch mal!" Nein, so Milberg im Interview mit der Agentur teleschau, in diese Rolle habe er auf gar keinen Fall schlüpfen wollen.

August Milberg, der an gerade an seinem Abitur bastelt, hat nach dem Dreh übrigens kein Feuer gefangen, das seine - noch eher unkonkreten - Berufswünsche verändert hätte. Schauspieler will der einzige Sohn aus der Ehe Axel Milbergs mit Künstlerin Judith Milberg eher nicht werden: "Ich will nach dem Abi erst mal reisen. Danach sehe ich weiter. In eine kreative oder künstlerische Richtung könnte es aber bei mir schon gehen."

