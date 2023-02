Almila Bagriacik ist schwanger. In einem Interview verriet die Schauspielerin zudem, wer der Vater des Kinders ist: Tatsächlich handelt es sich bei Bagriaciks Lebensgefährten um keinen Unbekannten.

Freudige Nachrichten von Almila Bagriacik: Die Schauspielerin wird zum ersten Mal Mutter. Wie Bagriacik im Interview mit der "Gala" verkündete, sei ihre Schwangerschaft "die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte". Beim Vater des ungeborenen Kindes handle es sich um den Regisseur und Drehbuchautor Finn Christoph Stroeks (37, "Der Nanny"). Bislang habe das Paar die Beziehung aus der Öffentlichkeit gehalten. Nun verriet die "Tatort"-Darstellerin, dass sie und der Filmemacher sich bei Dreharbeiten zur Komödie "Trauzeugen" (Kinostart: September 2023) kennen und lieben gelernt hätten.

Almila Bagriacik im Liebes- und Babyglück

"Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn", schwärmte Bagriacik. "Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen." Es sei "eine Frechheit", dass "ein Mann mit so viel Charisma nur hinter der Kamera arbeitet", scherzte die 32-Jährige. Zuvor war die in Ankara geborene Darstellerin mit dem Unternehmer Sebastian Gündel liiert. 2021 hatte das Paar die Trennung bekannt gegeben.

Bagriacik ist nicht nur seit fünf Jahren fester Bestandteil des Kieler "Tatorts", sondern stand im vergangenen Jahr auch für die Netflix-Serie "Die Kaiserin" vor der Kamera. Eine längere Elternzeit sei nicht in Planung - Bagriacik werde also bald in weiteren "Tatort"-Folgen sowie in der zweiten Staffel von "Die Kaiserin" zu sehen sein.