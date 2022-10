Als Kommissar Frank Markowitz ermittelte er Anfang der 1990-er im Berliner "Tatort". Nun ist der Schauspieler Günter Lamprecht im Alter von 92 Jahren verstorben.

Er spielte für Rainer Werner Fassbinder und Wolfgang Petersen: Günter Lamprecht ist bereits am Dienstag in Berlin gestorben, wie seine Agentin Antje Schlag mitteilte. Lamprecht wurde 92 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter. Günter Lamprecht begann seine Schauspielkarriere am Theater: Noch während seiner Ausbildung an der Max-Reinhardt-Schule für Schauspiel in Westberlin stand er ab 1954 in kleineren Rollen unter Regie von Hans Lietzau und Erwin Piscator am Berliner Schillertheater auf der Bühne. Seine Fernsehkarriere begann er ebenfalls mit Inszenierungen von Theaterstücken.

1979 wurde er von Rainer Werner Fassbinder in "Die Ehe der Maria Braun" besetzt. Kurze Zeit später mimte er den Franz Biberkopf in Fassbinders Verfilmung von Alfred Döblins Roman "Berlin Alexanderplatz". Auch in Wolfgang Petersens Erfolgsfilm "Das Boot" übernahm er eine kleine Rolle. Vielen dürfte er aber vor allem durch seine Rolle in der Krimi-Reihe "Tatort" bekannt sein: Acht Folgen lang verkörperte er den Berliner Kommissar Frank Markowitz. Zuvor hatte er bereits einige Gastauftritte in der erfolgreichen Reihe. 2016 schlüpfte Lamprecht für die 1.000. "Tatort"-Folge noch einmal in seine alte Rolle: In der Episode "Taxi nach Leipzig" spielte er den inzwischen pensionierten Kommissar.

Zuletzt war Lamprecht 2017 in einer Episode der Fernsehserie "Babylon Berlin" sowie 2021 in dem Fernsehfilm "Meeresleuchten" zu sehen.