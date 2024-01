US-Sängerin Taylor Swift lässt einmal mehr Rekorde purzeln. Nun lief sie sogar Elvis Presley den Rang ab - und belegte in insgesamt 68 Wochen als Solokünstlerin die Spitze der US-Charts.

Chartrekorde und Kino-Erfolg: Das Jahr 2023 hätte für US-Superstar Taylor Swift kaum besser laufen können. Zum Start des neuen Jahres surft sie weiter auf einer Erfolgswelle. Die Sängerin brach nun einen neuen Rekord, den zuvor der "King of Rock 'n' Roll", Elvis Presley höchstselbst, innehatte: Swift sicherte sich die Bestmarke als die Solokünstlerin, welche die meisten Wochen auf Platz eins der US-Charts stand - insgesamt gelang ihr das 68-mal.

Ihr Album "1989 (Taylor's Version)" belegte in der letzten Woche des Jahres 2023 zum fünften Mal Platz eins der Billboard Albumcharts. Damit schnappte sich die "Anti Hero"-Sängerin über alle Alben hinweg in Woche Nummer 68 die Spitzenposition. Damit ist Elvis' Rekord hinfällig: Er brachte es zwischen 1956 und 2022 auf insgesamt 67 Wochen.

Diese Nummer-eins-Platten verhalfen der 34-Jährigen zu ihrem neuen Rekord: "Fearless" (elf Wochen auf Platz eins), "Speak Now" (sechs Wochen), "Red" (sieben Wochen), "1989" (elf Wochen), "Reputation" (vier Wochen), "Lover" (eine Woche), "Folklore" (acht Wochen), "Evermore" (vier Wochen), "Fearless (Taylor's Version)" (zwei Wochen), "Red (Taylor's Version)" (eine Woche), "Midnights" (sechs Wochen), "Speak Now (Taylor's Version)" (zwei Wochen) und "1989 (Taylor's Version)" (fünf Wochen).

Die Beatles haben reichlich Vorsprung

Unter den Solokünstlerinnen und Solokünstlern ist nun also Taylor Swift die Nummer eins, in der Gesamtplatzierung schafft sie es allerdings nicht ganz an die Spitze. Dort thronen immer noch die Beatles mit insgesamt 132 Wochen auf der Eins.

Für die Sängerin ist die neuste Bestmarke ein Rekord unter vielen: Swift hat mit 13 an der Zahl auch die meisten aufeinanderfolgenden Nummer-1-Alben vorzuweisen, was allerdings darauf zurückzuführen ist, dass sie ihre alten Alben als "Taylor's Version" neu veröffentlicht hat. Im Juli 2023 nahm sie zudem Barbra Streisand den Rekord für die meisten Nummer-eins-Alben in den USA ab.