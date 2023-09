Taylor Swift ist dafür bekannt, die Beziehung zu ihren Fans gut zu pflegen und sich immer wieder neue Gadgets einfallen zu lassen. Für ihren aktuellen Coup holte sich die Sängerin Google an ihre Seite. Seit Dienstag kooperieren die beiden Giganten: Sie kreierten ein Online-Rätsel, das Swifts Fan-Gemeinde derzeit auf Trab hält. Googelt man die "Shake It Off"-Interpretin, ploppt ein blauer Tresor in der rechten Hälfte des Bildschirms auf: Klickt man darauf, muss man ein Rätsel lösen. Das alles soll der Vermarktung ihres neuen Albums dienen. Wie im Google-Blog bestätigt wird, verhelfen die Lösungen der Wortspiele den Fans, mehr über die bisher unveröffentlichten "Vault-Songs" des neuen Swift-Albums herauszufinden. Pro Person gebe es insgesamt 89 Rätsel, die nacheinander zu lösen sind.

Bereits im August kündigte die Musikerin an, ihr Album "1989" neu aufnehmen zu wollen. Diese Entscheidung begründet sie damit, dass die Rechte ihrer Songs ohne ihre Mitsprache den Eigentümer gewechselt hatten. Daher nimmt Swift nun ihre eigenen Originale auf und motiviert ihre Fangemeinde spielerisch, die Titel der bisher unveröffentlichten Songs herauszufinden. Das gelingt den Userinnen und Usern aber nur, wenn insgesamt 33 Millionen Rätsel gelöst sind.

Obwohl sich einige Fans auf Social Media über technische Fehler beschweren, hat sich das Projekt sowohl für Google als auch für Swift bereits gelohnt: Bislang konnten bereits rund 24 Millionen Rätsel geknackt werden.

Want the 1989 vault tracks revealed?

Complete ALL steps.

1. Google “Taylor Swift”

2. Little blue vault will appear in the bottom right corner. Click on it.

3. Word scramble will appear. Type “1989 Taylor’s Version” in the search bar to SOLVE.

4. Tell your friends! 🩵 pic.twitter.com/ix22z0Pki6